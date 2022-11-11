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亮・珠寶／Tiffany重現安迪沃荷聖誕賀卡圖　骨瓷盤、撲克牌美翻

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▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 18K白金圓形鋪鑲鑽石項鍊，545,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

距離聖誕節與新年還有一個多月，各家珠寶品牌已開始強力放送節慶廣告吸引目光，Tiffany & Co.與Boucheron不約而同主打名人牌，由形象大使親自上陣示範華麗的派對穿搭，Tiffany更驚喜重現已故普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）1950年代至60年代為品牌繪製的佳節賀卡圖案於全新聖誕商品上，讓貴客不僅可戴著Tiffany珠寶跑趴，還能使用大師設計圖案的骨瓷享用美食、與親友玩特別版的鋪克牌度過歡樂假期。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海莉鮑德溫（右）拍攝Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season 聖誕佳節形象廣告。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲安迪沃荷（左）為Tiffany設計的聖誕賀卡手繪圖。

安迪沃荷曼哈頓工作室The Factory名人聚集的熱鬧派對夜晚，成為Tiffany聖誕佳節形象廣告的靈感來源，由全球品牌代言人海莉鮑德溫（Hailey Bieber）領銜演出，Tiffany也重現安迪沃荷1957年至1962年為品牌設計的節慶賀卡圖案，當年他的作品涵蓋飛鳥、星星、鞋子、聖誕樹等節慶元素，在Tiffany推薦的聖誕珠寶形象照中，都可見這些節慶元素裝飾。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，330,000元。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲以輕量的永續性木質原料製作的Tiffany & Co. 2022 Holiday Season聖誕倒數日曆。

當年安迪沃荷為Tiffany繪製的賀卡每到12月會在第五大道旗艦店展售，今年更擴展至生活精品系列，讓他創作的聖誕圖案成為6件組骨瓷甜點盤、6件組首飾盤、2入節慶賀卡、2入撲克牌組、6件組骨瓷裝飾品與3件組手繪玻璃裝飾品的主視覺，而同步推出的2022聖誕倒數日曆，也以安迪沃荷節慶圖案裝飾，整件作品以輕量的永續性木質原料製作，內部藏有24個Tiffany藍盒，至於裡面的禮物，就等擁有者揭曉了。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season聖誕撲克牌。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season聖誕佳節限定商品包括骨瓷、聖誕裝飾球、賀卡等。

法國珠寶品牌Boucheron佳節形象廣告則以「Boucheron Wonderland」為主題，由各國形象大使領軍邁入充滿童趣的奇幻世界，昆凌即一身亮片黑裝、頭戴毛帽入鏡，凝視著彷彿有魔法般發光的Quatre Black系列18K白金、黑色PVD鑲嵌鑽石戒指，她也戴著同系列鑽戒與Reflet系列腕錶，細看連毛帽也有巧思，帽緣裝飾著Quatre Black耳夾閃閃發亮。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌於Boucheron佳節廣告中戴Quatre Black系列珠寶與Reflet系列腕錶。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）
▲Boucheron Quatre Black系列18K白金、黑色PVD鑲嵌鑽石戒指（左）330,000元，耳夾99,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, Tiffany, 安迪沃荷

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