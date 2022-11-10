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邵雨薇驚嘆LV硬箱像變魔術　王柏傑想問信用卡公司：能刷200萬元嗎？

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▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV在高雄流行音樂中心舉辦典藏工藝展，有可愛的Vivienne娃娃坐鎮。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 高雄報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在高雄流行音樂中心舉辦2022 Savoir-Faire典藏工藝展，超過600件硬箱、傢俱精彩非凡，邵雨薇看展後形容「很多東西有魔術的感覺」，王柏傑對要價267萬元的LV X NBA聯名箱心癢難耐，大呼：「我超想要！」還好現場沒展出，無法立即付諸行動，他說：「如果有，我會想打電話問……信用卡公司，200萬我刷得了嗎？」

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇形容硬箱像魔術，因為打開箱子會感到驚喜。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲王柏傑欣賞各式硬箱相當開心，大呼「什麼都想買」。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）
▲王柏傑非常有興趣的LV X NBA硬箱，2,670,000元。

要說硬箱是LV的驕傲絲毫不為過，從為了旅行而生，到如今發展出各種用途，每一件都充滿驚喜。全新設計的高爾夫球硬箱配備一應俱全，從球杆到球釘通通沒少，還有推杆練習器，隨時想練就練，聖誕裝飾硬箱更是一打開就令人想喊「好可愛」，除了裝著滿滿的各色Vivienne娃娃吊飾，還有隔層可收納其他聖誕裝飾，邵雨薇說：「我每年都會很仔細的找適合自己心情的聖誕樹，讓我的寵物們一起拍照。」她不忘提醒重視儀式感的人：「聖誕樹一定要早點訂，時間接近了會找不到喜歡的。」

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲高爾夫球硬箱配備齊全，細節絲毫不馬虎，並有練習毯隨時都能推杆，3,720,000元。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲Vivienne聖誕裝飾硬箱裝著26只可愛的吊飾，2,380,000元。（圖／記者林明瑋攝）

若要挑一個箱子給男友吳慷仁，她會選擇派對箱，因為他曾當過調酒師，邵雨薇甜笑說：「而且這樣享福的就是我本人。」她自己則最想要黑膠唱片箱，可以好好收藏心愛的黑膠，若真是如此，邊聽音樂邊喝調酒，實在太chill。她並形容硬箱好似變魔術，「比如化妝箱，家裡有一個化妝箱理所當然，但如果打開才發現是化妝箱，有一種變魔術的心情、開心的感覺」。

王柏傑看展看得開心，直言：「很爽、很過癮，什麼東西都想買，真的要努力工作。」撞球桌、麻將、鞋櫃通通都吸引他的目光，不過LV X NBA硬箱是「摯愛」，兩眼發光地說：「我超想要，很想咬著牙買它，但200多萬不是說買就買的，還是要思考一下。」

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲派對調酒硬箱，上方有迪斯可球，5,400,000元。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲郭彥甫花了8個月才繪製完成層疊硬箱。

淡出演藝圈成為藝術家的郭彥甫，再度受LV之邀彩繪硬箱，不同於前次的單只箱子，這回要在層疊共5個硬箱與1個帽箱上作畫，難度倍增，耗時8個月才完成，他透露「過程很艱苦」，因為一旦畫錯難以修改，更要防止箱子受到碰撞。延續運動員主題，圍繞著第一屆奧運就有的田徑項目，郭彥甫畫出各類運動選手、紅色光線、白色跑道線等等，他解釋：「奧運跟LV的歷史都是上百年，至今屹立不搖，因此把兩種精神結合。」

LV典藏工藝展首度移師高雄，選在今年才啟用的高雄流行音樂中心珊瑚礁群展出，水邊的景色與南台灣的陽光，讓展覽更優雅愜意，此次展出的作品眾多，化妝箱、珠寶箱可將小件物品依序收納，球鞋箱有透明櫃門，輕鬆展示心愛的收藏，麻將箱以胡桃木鑲嵌，處處可見Monogram細節，還有下午茶箱、書桌硬箱等等，豐富精彩。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲麻將硬箱 2,090,000元。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲球鞋收藏硬箱，配置透明櫃門方便展示、欣賞，5,400,000元。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲2023春夏男裝系列硬箱515,000元、銀色金屬硬箱1,750,000元、可折疊收納的凳子推出拼色款式 。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲各式可愛的Vivienne娃娃。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲Cocoon蛋形吊椅的豹紋新色，相當有趣，3,660,000元。

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