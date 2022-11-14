包・開箱／全智賢同款BURBERRY方包榮登本季最優雅手袋　附贈小鏡子超加分

記者王則絲／台北報導

韓女星全智賢為BURBERRY今年公布的新任品牌大使，日前她拍攝的形象大片中，拎著一款全新的「Frances」系列包款，簡約、素雅的方包外型，想必又將成為熱賣夯款；女星吳卓源、謝欣穎、林映唯⋯⋯也紛紛以不同的造型駕馭這款包，運用Frances讓各種風格瞬間挹注氣質，榮登本季最優雅手袋之一。

▲全智賢擔任BURBERRY品牌大使，演繹最新Frances手袋。（圖／品牌提供）



日前BURBERRY於台北101開幕活動上，林映唯以格紋大衣搭配駝色的Frances手袋，謝欣穎則是拎著米棕雙色拼接的Frances，搭配俏皮針織衫，亦或是吳卓源辣味十足的中空裝造型，也巧妙運用Frances搭出女人味。今日《ET FASHION》便來開箱BURBERRY今年秋冬的新款「Frances」系列手袋。

▲林映唯、謝欣穎、吳卓源也紛紛拎上Frances，在各種造型之間挹注優雅氛圍。（圖／品牌提供）



BURBERRY「Frances」系列採用經典的組合設計而成，些微梯形的包型讓整體提升知性態度，並在包面上綴以標誌性TB LOGO，粒面紋路小牛皮革耐刮、耐磨，並有多種顏色選擇，包括全智賢同款的黑灰色、駝色、米色⋯⋯打開包後會發現，內部空間比想像中更寬敞，包身兩側的磁吸扣還能讓容量更彈性，此外，著重實用性能的Frances設有多個暗袋，包身外側亦附有插槽。

▲本次《ET FASHION》開箱BURBERRY 「Frances」包款。（圖／記者王則絲攝）



Frances系列有個可愛的小亮點，那就是手提把上掛著的皮革吊飾，其實是一個金屬小鏡子，對於女孩們常常需要整理頭髮、注意妝容、補口紅⋯⋯來說，是非常貼心又時髦的小設計。

▲Frances手袋的內部容量比想像中更實用，能手提之外，也附有長背帶。（圖／記者王則絲攝）



▲手提把上的皮革掛飾為小鏡子。（圖／翻攝自官網）



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