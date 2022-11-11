《王冠》女星再現黛妃神韻！　一襲低胸繞脖禮服美翻紅毯

記者王則絲／台北報導

Netflix《王冠》（The Crown）第五季於近日正式開播，日前於倫敦皇家劇院舉行首映式活動，劇中擔綱飾演黛安娜王妃的女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），不只一次被發現與黛妃有諸多相似處，這回以一襲低胸繞脖禮服現身紅毯，泰然優雅與美貌，再度展現出黛妃的神韻。

▲伊莉莎白戴比基出席首映式紅毯造型。（圖／達志影像）



伊莉莎白戴比基擁有190公分、十分高挑的模特兒身材，是個十足的衣架子，令人驚艷的紅毯造型不勝枚舉，最近一次紅毯更是美出新高度。《王冠》第五季的全球首映式上，伊莉莎白戴比基身穿DIOR 2022春夏高訂系列的黑色禮服亮相，平口低胸設計展示她纖細卻有料的好身材，螺紋質感的粗綁帶從背後向上繞過脖子，營造特殊的垂墜感，並佩戴DIOR Joaillerie珠寶點綴，盡顯優雅姿態。

像這樣的纏繞頸部的綁帶禮服，其實黛安娜王妃也曾於坎城影展紅毯上穿過類似設計的禮服。不只是在戲裡努力扮演黛妃，戲外伊莉莎白戴比基也巧妙複製了黛妃的神韻。

▲黛安娜王妃曾於坎城影展穿著類似設計的繞脖禮服。（圖／翻攝IG）



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