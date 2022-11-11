愛馬仕發威一錶奪二獎　MB＆F抱回「鐘錶奧斯卡」最大獎

▲MB&F Legacy Machine Sequential Evo腕錶獲頒金指針獎，創辦人Maximilian Busser開心領獎。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

被譽為「鐘錶奧斯卡」的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間10日晚間舉辦2022頒獎典禮，最大獎金指針獎由獨立製錶品牌MB&F的Legacy Machine Sequential Evo奪得，寶格麗（BVLGARI）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、愛馬仕（Hermès）則勢均力敵，各抱回兩項獎，最有趣是愛馬仕竟以同款錶不同尺寸的Arceau Le temps voyageur一舉拿下最佳複雜男、女錶榮銜，寫下新紀錄。

已是GPHG頒獎典禮常客的MB&F，終於以設有兩組計時機制的Legacy Machine Sequential Evo擊敗各家好手，奪下最高榮譽的金指針大獎，獲獎關鍵在於創新的Twinverter 按把切換自如的能力，錶款能測量起訖時間不同的多個活動「獨立計時」、測量兩個同時開始但停止時間不同活動的「同步計時」、測量兩個非連續進行的活動各自花多久時間完成的「累積計時」，以及用於連續但分段進行活動的「分段（或單圈）計時」，4項絕技獲得評審青睞。

▲愛馬仕41毫米（左）與38毫米Arceau Le temps voyageur腕錶分別獲得最佳複雜功能男錶與女錶獎項。



愛馬仕（HERMES）的Arceau Le temps voyageur漫遊時光世界時區41mm鈦金屬款與38mm精鋼款也深受好評，分別獲得最佳複雜男、女錶大獎，獨特的「漫遊時光」機制為按下9時位置按把，衛星錶盤便會「漫遊」至設定的時區城市顯示所在時間，12時處則為家鄉時間，以浪漫手法呈現實用功能。

▲寶格麗Serpenti Misteriosi高級珠寶錶（左）獲頒最佳珠寶錶獎，Octo Finissimo Ultra 10周年錶則拿下無畏獎。

梵克雅寶與寶格麗也雙雙奪下兩項獎座，以詩意設計著稱的梵克雅寶年度焦點Lady Arpels Heures Florales Cerisier watch，每逢整點面盤上的花朵會徐徐綻放或閉闔，動態設計贏得最佳創新獎，而今年GPHG首度增設的最佳機械鐘獎項，也由梵克雅寶結合珠寶鑲嵌等裝飾工藝與複雜機械的Fontaine Aux Oiseaux automaton座鐘抱回獎座；寶格麗則以Serpenti Misteriosi高級珠寶錶、Octo Finissimo Ultra 10周年紀念錶分別獲得最佳珠寶錶與無畏獎。

▲梵克雅寶也拿下兩項大獎，Lady Arpels Heures Florales Cerisier（左）得到創新獎，Fontaine Aux Oiseaux automaton獲頒最佳機械鐘。





▲最佳陀飛輪錶H. Moser & Cie Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton（左），帝舵Pelagos FXD獲得最佳潛水錶獎。



2022日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎： MB&F Legacy Machine Sequential Evo

最佳女錶獎：Parmigiani Fleurier Tonda PF Automatic

最佳複雜功能女錶獎：愛馬仕Arceau Le temps voyageur

最佳男錶獎：Atelier AKRIVIA Chronomètre Contemporain II

最佳複雜功能男錶：愛馬仕Arceau Le temps voyageur

最佳標誌獎：TAG Heuer Monaco X Gulf

最佳陀飛輪錶：H. Moser & Cie Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton

最佳日曆和天文錶獎：Krayon Anywhere

最佳創新機械錶獎：Ferdinand Berthoud FB 2RSM.2-1

最佳計時碼錶獎：Grönefeld 1941 Grönograaf Tantalum

最佳潛水錶獎：帝舵Pelagos FXD

最佳珠寶錶獎：寶格麗Serpenti Misteriosi高級珠寶錶

最佳工藝獎：Voutilainen Ji-Ku

小指針獎：Trilobe Nuit Fantastique Dune Edition

挑戰獎：M.A.D. Editions M.A.D.1 Red

最佳創新獎：梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier watch

最佳機械鐘：梵克雅寶Fontaine Aux Oiseaux automaton

最佳精準時計獎：Grand Seiko Kodo Constant-force Tourbillon

無畏獎：寶格麗Octo Finissimo Ultra 10th Anniversary

鐘錶啟發獎：Sylvain Pinaud Origine

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