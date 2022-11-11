fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕發威一錶奪二獎　MB＆F抱回「鐘錶奧斯卡」最大獎

>

▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲MB&F Legacy Machine Sequential Evo腕錶獲頒金指針獎，創辦人Maximilian Busser開心領獎。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

被譽為「鐘錶奧斯卡」的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間10日晚間舉辦2022頒獎典禮，最大獎金指針獎由獨立製錶品牌MB&F的Legacy Machine Sequential Evo奪得，寶格麗（BVLGARI）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、愛馬仕（Hermès）則勢均力敵，各抱回兩項獎，最有趣是愛馬仕竟以同款錶不同尺寸的Arceau Le temps voyageur一舉拿下最佳複雜男、女錶榮銜，寫下新紀錄。

已是GPHG頒獎典禮常客的MB&F，終於以設有兩組計時機制的Legacy Machine Sequential Evo擊敗各家好手，奪下最高榮譽的金指針大獎，獲獎關鍵在於創新的Twinverter 按把切換自如的能力，錶款能測量起訖時間不同的多個活動「獨立計時」、測量兩個同時開始但停止時間不同活動的「同步計時」、測量兩個非連續進行的活動各自花多久時間完成的「累積計時」，以及用於連續但分段進行活動的「分段（或單圈）計時」，4項絕技獲得評審青睞。

▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲愛馬仕41毫米（左）與38毫米Arceau Le temps voyageur腕錶分別獲得最佳複雜功能男錶與女錶獎項。

愛馬仕（HERMES）的Arceau Le temps voyageur漫遊時光世界時區41mm鈦金屬款與38mm精鋼款也深受好評，分別獲得最佳複雜男、女錶大獎，獨特的「漫遊時光」機制為按下9時位置按把，衛星錶盤便會「漫遊」至設定的時區城市顯示所在時間，12時處則為家鄉時間，以浪漫手法呈現實用功能。

▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲寶格麗Serpenti Misteriosi高級珠寶錶（左）獲頒最佳珠寶錶獎，Octo Finissimo Ultra 10周年錶則拿下無畏獎。

梵克雅寶與寶格麗也雙雙奪下兩項獎座，以詩意設計著稱的梵克雅寶年度焦點Lady Arpels Heures Florales Cerisier watch，每逢整點面盤上的花朵會徐徐綻放或閉闔，動態設計贏得最佳創新獎，而今年GPHG首度增設的最佳機械鐘獎項，也由梵克雅寶結合珠寶鑲嵌等裝飾工藝與複雜機械的Fontaine Aux Oiseaux automaton座鐘抱回獎座；寶格麗則以Serpenti Misteriosi高級珠寶錶、Octo Finissimo Ultra 10周年紀念錶分別獲得最佳珠寶錶與無畏獎。

▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲梵克雅寶也拿下兩項大獎，Lady Arpels Heures Florales Cerisier（左）得到創新獎，Fontaine Aux Oiseaux automaton獲頒最佳機械鐘。

▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼ 鐘錶奧斯卡GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲最佳陀飛輪錶H. Moser & Cie Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton（左），帝舵Pelagos FXD獲得最佳潛水錶獎。

2022日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎： MB&F Legacy Machine Sequential Evo
最佳女錶獎：Parmigiani Fleurier Tonda PF Automatic
最佳複雜功能女錶獎：愛馬仕Arceau Le temps voyageur
最佳男錶獎：Atelier AKRIVIA Chronomètre Contemporain II
最佳複雜功能男錶：愛馬仕Arceau Le temps voyageur
最佳標誌獎：TAG Heuer Monaco X Gulf
最佳陀飛輪錶：H. Moser & Cie Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton
最佳日曆和天文錶獎：Krayon Anywhere
最佳創新機械錶獎：Ferdinand Berthoud FB 2RSM.2-1
最佳計時碼錶獎：Grönefeld 1941 Grönograaf Tantalum
最佳潛水錶獎：帝舵Pelagos FXD
最佳珠寶錶獎：寶格麗Serpenti Misteriosi高級珠寶錶
最佳工藝獎：Voutilainen Ji-Ku
小指針獎：Trilobe Nuit Fantastique Dune Edition
挑戰獎：M.A.D. Editions M.A.D.1 Red
最佳創新獎：梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier watch
最佳機械鐘：梵克雅寶Fontaine Aux Oiseaux automaton
最佳精準時計獎：Grand Seiko Kodo Constant-force Tourbillon
無畏獎：寶格麗Octo Finissimo Ultra 10th Anniversary
鐘錶啟發獎：Sylvain Pinaud Origine

►風・Luxury／歐米茄最複雜錶誕生　三問加雙追針計時身價逾千萬

►風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

關鍵字：

鐘錶奧斯卡, 日內瓦鐘錶大賞, GPHG, 寶格麗, 梵克雅寶, 愛馬仕, MB&F

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃變「同色控」全身綠　亮點紅花胸針送小朋友

凱特王妃變「同色控」全身綠　亮點紅花胸針送小朋友

楊祐寧圖謀百年靈百萬陀飛輪錶　喊話老婆「妳開會可戴」

楊祐寧圖謀百年靈百萬陀飛輪錶　喊話老婆「妳開會可戴」

韓韶禧收起厭世臉大秀長腿　女人味迷你裙絕配歐米茄金錶

韓韶禧收起厭世臉大秀長腿　女人味迷你裙絕配歐米茄金錶

孟耿如自認當媽傻掉　嬰童用品每一個都可愛、買了不後悔 CASIO聯手HONDA燃起錶迷賽車魂　連錶帶都是車內裝麂皮材質 金秀賢秋冬時尚少不了6萬氣質錶　黑金色組合正夯 特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬 陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價 萬寶龍致敬60年代「吉他之神」　左手彈奏讓百萬筆看起來也反轉了 「豐臀金」挨批套黑色垃圾袋領獎　氣勢還是強過被封殺的前夫肯爺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面