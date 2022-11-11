日麥當勞「草莓三角派」療癒粉紅控！　雙色內餡酸甜口感太爽

記者鮑璿安／台北報導

日本麥當勞每年秋冬都會帶來「三角派」，已經成為不少旅客的必吃清單之一，而這次冬季更加碼迎來了「全新草莓三角派」，除了粉嫩嫩的酥脆外皮，加上雙色內餡一口咬下就爆漿而出，簡直是最療癒享受，掀起網友熱議！

▲日本麥當勞秋冬新品迎來草莓三角派。（圖／翻攝自日本麥當勞官網、小紅書）

自2007年起，日本麥當勞推出的黑白巧克力三角派都創造高人氣，今年冬季終於多了全新的「草莓三角派」，造福廣大草莓控，從粉嫩包裝以及插畫就透露了可愛氣息。而草莓三角派其實比起一般的派更加酥脆，如同千層派皮的口感，微帶點草莓香氣，一咬下則有雙餡藏在其中，分別是草莓奶油以及草莓果醬，完美搭配之下，酸味成功中和了甜膩口感，讓人非常享受爆漿與脆皮交織的感受。

▲日本麥當勞經典黑巧克力三角派 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網、小紅書）

當然，經典黑巧克力三角派仍是許多粉絲的心頭好，也參與這次的期間限定，若想品味純正的濃郁巧克力以及些許堅果香氣內餡，千萬不能錯過了。

其實日本肯德基今年4月時也重磅回歸「巧克力派」，這款派皮是以黑可可製作，一口咬下酥脆又有濃郁的巧克力香氣，加上多到會爆漿的巧克力奶油內餡，伴隨著酥脆外皮流淌而出，口感相當濃郁。