安雅泰勒喬伊白到發光！　大膽藍皮革裝、蕾絲禮服化身洋娃娃

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）9日攜手尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult），一同出席主演驚悚電影《五星饗魘》（The Menu）於英國倫敦舉行的首映式活動，安雅泰勒喬伊大膽選穿一身藍色皮革禮服踏上紅毯，映襯她白皙到發光皮膚；緊接著昨晚她於Harper’s Bazaar Women of the Year Awards紅毯上，又換上了古典歐風透視蕾絲禮服，化身精緻洋娃娃。

▲安雅泰勒喬伊出席電影首映式造型。（圖／達志影像）



《五星饗魘》電影中描述由安雅泰勒喬伊和尼可拉斯霍特飾演的年輕夫妻，前往偏僻島嶼參與名廚高級饗宴，然而這場盛宴實是暗藏殺機的恐怖陰謀。

安雅泰勒喬伊於首映式選穿Alexander McQueen 2023春夏鈷藍色皮革禮服，馬甲式上身勾出姣好身形，不對稱下襬與皮革手套增添造型個性亮點，並佩戴積家（Jaeger-LeCoultre）鑽石腕錶點綴，大膽的選色更凸顯安雅白皙無暇的肌膚，讓她像精靈一般自帶光芒；一旁尼可拉斯霍特走的也是搶眼路線，身上的TOM FORD紫紅色絲絨西裝，與安雅撞色搭配。

▲安雅泰勒喬伊、尼可拉斯霍特以亮眼色系互相搭配。（圖／達志影像）



昨晚安雅泰勒喬伊現身Harper’s Bazaar Women of the Year Awards頒獎活動，換上一襲DIOR的透視蕾絲禮服出席，與上一套的風格截然不同，上身中空設計讓她露出一截腰腹，小性感佐以優雅的古典風，她還綁起了雙馬尾來搭配，瞬間化身為精緻的洋娃娃。

▲安雅泰勒喬伊穿著DIOR蕾絲禮服，美到像洋娃娃。（圖／翻攝自IG@anyataylorjoy.ar）



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