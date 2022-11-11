許維恩披「林莉宮廷風白紗」奢華細節曝！　9尺長頭紗、桂冠頭飾仙氣破表

▲許維恩（左）、王家梁婚禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

許維恩與王家梁在去年（2021年）登記結婚，兩人選在今（11）日許維恩生日當天舉行婚宴，她穿上台灣婚紗教母林莉所創立的Linli Boutique作品，以巴洛克浮雕式為主軸的白紗，披上9尺長頭紗、桂冠頭飾堪稱是最吸睛亮點，純手工婚紗光是製作就耗時2個月，助許維恩成為最美新娘。

▲許維恩婚紗選擇了Linli Boutique的Sensorial Garden 杜樂麗花園系列作品。（圖／記者林敬旻攝）





▲巴洛克浮雕式立體貼花手法打造奢華宮廷風格，佈滿花朵和螺旋狀葉片圖騰。（圖／Linli Boutique提供）

許維恩婚紗選擇了Linli Boutique的Sensorial Garden 杜樂麗花園系列的作品，特別運用巴洛克浮雕式立體貼花手法打造奢華宮廷風格，創造非凡仙氣。而總長有7尺的裙襬，佈滿花朵和螺旋狀葉片圖騰，並捨棄傳統的皇冠，以桂冠造型為靈感，可結合兩種長度的後拖紗，變化性豐富。此外，白紗中還穿插透視元素增添些許性感氣息，據了解，許維恩親自欽點「可拆袖」的想法，使得最終袖型設計更加修飾肩頸曲線。

▲許維恩第二套是以Rosemary迷迭香為名的灰色禮服。（圖／Linli Boutique提供）

許維恩第二套禮服則是以方便走動為考量，為跳脫傳統框架，打造出Rosemary迷迭香為名的灰色禮服，以右前領口的螺旋花心為中心，旋到裙襬勾勒出流暢的S型線條，且營造三個不同色階的灰色充滿靈動氛圍，為右胸藏入了以羽毛拉成線菊形狀的花朵，華麗且夢幻，陪伴她步入人生新篇章。