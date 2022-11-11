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韓網熱議「很會選作品」的演員　孔曉振每部都經典、南宮珉擁演技變色龍

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓劇風潮當道，即便是疫情期間，仍有不少佳作推出，當然一部佳作除了要有優秀的製作團隊，演員也是不可或缺的重要一環；而演員不只要有精湛的演技，會不會選作品也會影響觀眾的吸引力，日前有韓國網友特別整理出「很會選作品的演員」名單，不少人紛紛表示：「超有共鳴！」

＃南宮珉

▲▼《千元律師》好評爆表！兇手現身「只剩3集完結」　南宮珉演技爆發。（圖／翻攝自SBS）

▲南宮珉會隨著角色，轉換演戲的風格。（圖／翻攝自SBS）

近期才步入人生另一階段的南宮珉，有著「收視救世主」的美名，出道至今出演過30幾部作品，包含《金科長》、《金牌救援》、《千元律師》，不少人都認為只要是南宮珉出演的劇，都非常好看；從萬年男二到演技變色龍，南宮珉的演技是肉眼可見的進步，有網友表示：「雖然劇本好是一回事，但是南宮珉還會隨著角色，轉換演戲的風格。」

＃李鍾碩

▲▼雷／李鍾碩完美演技騙倒眾人　《黑話律師》露恐怖笑容神反轉。（圖／Disney+提供）

▲《黑話律師》為剛退伍的李鍾碩，開啟了一個亮眼的回歸舞台。（圖／Disney+提供）

近期才收官的《黑話律師》雖然結局迎來許多罵聲，不過再次讓觀眾看見李鍾碩的好演技，也為剛退伍的他，開啟了一個亮眼的回歸舞台，除了《黑話律師》，李鍾碩出演的《皮諾丘》、《聽見你的聲音》，以及《學校2013》等電視劇都有很好的成績，更有網友表示：「希望李鍾碩不要休息，多多拍戲，他接的作品都是我喜歡的類型！」

＃金泰梨

▲▼外星+人,柳俊烈,金宇彬,金泰梨,蘇志燮,廉晶雅,李荷妮,金義城,辛正根,李是勳。（圖／車庫娛樂提供）

▲金泰梨的作品雖然不多，但每一部都頗受好評。（圖／車庫娛樂提供）

憑藉著《二十五，二十一》人氣飆升，金泰梨出道至今8個年頭，即便作品不多，但每推出一部都頗受好評；多以電影作品為主的她，曾憑藉著《下女的誘惑》奪得青龍獎最佳新人獎，而主演的電視劇儘管只有兩部，不過成績都相當亮眼，其中與李秉憲合作的《陽光先生》不但獲得極高評價，也有很好的收視率，難怪會被韓國網友評為「很會選作品的演員」。

＃金高銀

▲▼雷／《柔美2》漫畫經典橋段出現　「抓包他精神出軌」金高銀哭了。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲金高銀「演什麼像什麼」的演技，讓觀眾一再驚豔。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

金高銀的演技可塑性相當高，演什麼像什麼，讓觀眾一再驚豔，更曾在韓網掀起「意外地出現意見分歧的金高銀人生角色」的討論；從前些日子剛完結的《小女子》吳仁珠到《柔美的細胞小將》的金柔美，再到《孤單又燦爛的神－鬼怪》的池听晫，金高銀將每一個角色詮釋得維妙維肖，讓網友不禁直呼：「因為演技很好，所以每一部都像好作品的感覺。」

＃孔曉振

「我是想著孔曉振點進來的！」說到「很會選作品」的演員代表，絕對不能不提到孔曉振，儘管離最近的作品《山茶花開時》以3年之久，不過她出演過的作品都是經典中的經典，不管是《嫉妒的化身》的表娜麗，還是《沒關係，是愛情啊》的池海秀，或是《主君的太陽》的太恭實，實力派的演技不容小覷。

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關鍵字：

韓劇, 韓網, 收視保證, 南宮珉, 金泰梨, 金高銀, 李鍾碩, 孔曉振

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