奈良美智傑作、巨鑽開放參觀　周末逛富藝斯拍賣預覽飽眼福

▲富藝斯香港秋拍台北預覽會開放大眾參觀。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）2022香港秋季拍賣將於11月27日至12月1日舉行，邦瀚斯（Bonhams）香港秋拍則將於11月18日至12月3日舉槌，兩家不約而同都在本周末在台北舉辦秋拍預覽會，各類別最具話題性的拍品全到齊，足見台灣市場的成熟與實力，令人驚喜的是富藝斯預覽開放大眾參觀，人人都可走進欣賞奈良美智、草間彌生、趙無極等大師傑作。

▲富藝斯香港秋拍焦點26.12克拉完美無瑕Type IIa鑽石，估價約72,120,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）



富藝斯香港秋拍預覽

富藝斯於BELLAVITA 寶麗廣塲B1藝文空間舉辦香港秋拍預覽會，珠寶類以一顆26.12克拉D色、完美無瑕且晶體結構中幾乎或完全不含氮元素Type IIa鑽石領銜，估價約72,120,000元起，價格極具競爭力。而名錶拍賣中「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）依然無敵，尤其複雜功能的「文錶」近來有大起之勢，端出PP製於1953年、型號2499第一代黃金萬年曆計時腕錶，估價飆破3100萬元；另一焦點為勞力士（Rolex）1971年製、具「Paul Newman」面盤的型號6263 Cosmograph Daytona，估價近逼千萬元。

▲富藝斯將拍賣PP 1953年製型號2499第一代黃金萬年曆計時腕錶（左）估價約31,250,000元起，勞力士1971年製Cosmograph Daytona Panda型號6263估價約9,620,000元起。

聯手永樂拍賣呈獻的「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，富藝斯在台展出當中近40件拍品，亮點包括奈良美智標誌孩童肖像畫、班克斯經典噴漆畫作、草間彌生的《無限網 (GMBKA)》等，而名畫家趙無極女兒趙善美委託富藝斯拍賣的2幅傑作，也在展出之列，讓參觀者可一飽眼福。







▲富藝斯呈獻奈良美智1994年作品《夜行》，估價約64,100,000元起。





▲同場展出草間彌生2013年作品《無限網 (GMBKA)》，估價約48,080,000元起。



邦瀚斯香港秋拍預覽

同樣在本周末於台北舉辦預約制香港秋拍預覽的邦瀚斯，展出珠寶、鐘錶及現當代藝術三大範疇拍品，當中不乏估價幾百萬港元（台幣約400萬）以內，提供不同預算的藏家多元的選擇。此次珠寶亮點為一名加拿大慈善家委託邦瀚斯拍賣的10件Tiffany & Co.珠寶，當中7件為傳奇設計師Jean Schlumberger的作品，由設計師親自打造的鬱金香項鍊最受矚目，每個花苞雕紋不同、各有特色，靈活擺動之間還會發出清脆聲響，當中點綴鑽石蝴蝶與蜻蜓，充滿生命力，另有耳環可配成套。

▲傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger為Tiffany創作的鬱金香項鍊估價約3,210,000元起，耳環約320,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）





▲Tiffany鑲嵌61.21克拉黃水晶的石上鳥胸針（左）估價約480,000元起，鑲嵌橄欖石、紫水晶與鑽石的海馬胸針估價約480,000元起。

全場最高價珠寶，為藏家耗費近5年蒐羅顏色與淨度品質相若的天然緬甸未經加熱紅寶石所製成的配鑽項鍊，紅寶石總重50.24克拉，最大一顆重逾3克拉，估價超過4800萬元；而名錶類由PP Ref. 5013R-010黑面萬年曆三問錶領銜，估價上看千萬元。

▲邦瀚斯香港秋拍珠寶類估價最高之作為鑲嵌總重50.24克拉天然緬甸未經加熱處理紅寶石配鑽石項鍊，約48,080,000元起。

此次台北預覽會，邦瀚斯也帶來奈良美智早期經典「小女孩」壓克力作品《夢》與壓克力紙上作品《在聖誕節沒有聖誕樹》、朱德群1976年抒情抽象時期油畫《南山》，以及及喬治．馬修《和平公約—勃艮第公爵與盧森堡女公爵》，讓台灣收藏家能近距離鑑賞。

▲奈良美智早期經典「小女孩」壓克力作品《夢》也是邦瀚斯香港秋拍亮點，估價約10,010,000元起。

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