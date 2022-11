珍妮佛安妮斯頓「僅遮兩點」尺度全開！　首度公開不孕心聲

記者王則絲/台北報導

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)近日登上《allure》雜誌12月號封面,並陸續釋出封面大片。今年53歲的珍妮佛安妮斯頓狀態依然保持在線,這回她尺度全開「僅遮兩點」登封,自信大方的展現身材,同時也藉此機會,首度公開多年來不孕的心聲。

封面上,珍妮佛安妮斯頓穿著CHANEL 1996年春夏款的泳裝出鏡,此款泳衣比一般的比基尼布料更少,僅由線條與兩片圓形布料構成,讓她的胸型展露無遺,超狂尺度立刻引發討論。

這組大片走的是純粹的性感路線,珍妮佛安妮斯頓還換上了裸背裙裝,以及胸衣搭配低腰大寬褲的造型,顯現她精實的體態,尤其是那分明的腹肌線條,令人不敢相信這是53歲的身材。

然而此次登封,珍妮佛安妮斯頓還首度公開了自身不孕的艱辛歷程,並在標題寫道:「在這一點上我沒有什麼好隱瞞的。」(I don’t have anything to hide at this point.)曾經歷與布萊德彼特、賈斯汀賽洛克斯兩段婚姻,雖然都以離婚收尾,但她從不曾埋怨過對方,甚至背上自私、不願生小孩的罪名;這次她首度坦承長期受不孕所苦,嘗試過各種解方,但她現在選擇更坦率的面對人生,「我對現在的自己感覺最好,甚至比20 多歲或30多歲,甚至40多歲時的任何時候都要好。」她補充說道:「無論有沒有伴侶,有沒有孩子,我們都是完整的。不需要結婚或做母親來證明一個人的完整,當談到我們的身體時,可以自己決定什麼是美麗的。」

