珍妮佛安妮斯頓「僅遮兩點」尺度全開！　首度公開不孕心聲

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日登上《allure》雜誌12月號封面，並陸續釋出封面大片。今年53歲的珍妮佛安妮斯頓狀態依然保持在線，這回她尺度全開「僅遮兩點」登封，自信大方的展現身材，同時也藉此機會，首度公開多年來不孕的心聲。

封面上，珍妮佛安妮斯頓穿著CHANEL 1996年春夏款的泳裝出鏡，此款泳衣比一般的比基尼布料更少，僅由線條與兩片圓形布料構成，讓她的胸型展露無遺，超狂尺度立刻引發討論。

這組大片走的是純粹的性感路線，珍妮佛安妮斯頓還換上了裸背裙裝，以及胸衣搭配低腰大寬褲的造型，顯現她精實的體態，尤其是那分明的腹肌線條，令人不敢相信這是53歲的身材。

然而此次登封，珍妮佛安妮斯頓還首度公開了自身不孕的艱辛歷程，並在標題寫道：「在這一點上我沒有什麼好隱瞞的。」（I don’t have anything to hide at this point.）曾經歷與布萊德彼特、賈斯汀賽洛克斯兩段婚姻，雖然都以離婚收尾，但她從不曾埋怨過對方，甚至背上自私、不願生小孩的罪名；這次她首度坦承長期受不孕所苦，嘗試過各種解方，但她現在選擇更坦率的面對人生，「我對現在的自己感覺最好，甚至比20 多歲或30多歲，甚至40多歲時的任何時候都要好。」她補充說道：「無論有沒有伴侶，有沒有孩子，我們都是完整的。不需要結婚或做母親來證明一個人的完整，當談到我們的身體時，可以自己決定什麼是美麗的。」

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