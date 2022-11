10款秋冬唇膏想包色處理　蘭蔻柔霧小蠻腰必收、CHANEL#209薄擦就很美

文/美人圈

下半年唇膏來勢洶洶,不少品牌都在2022秋冬推出絕美唇膏,讓人忍不住想包色處理!今天BEAUTY編輯帶來2022秋冬唇膏新品評比推薦,蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美,CHANEL秋季新色更是美到心臟爆擊,一起看看哪一款是你的菜吧!

2022秋冬唇膏推薦

1:DIOR 超完美持久唇膏

DIOR在秋季推出全新零沾染「霧黑管」唇膏,唇膏管身換上霧黑色的外殼、搭配霧面銀色的標誌性CD標誌與藤格紋,展現高訂的低調奢華感。

▲DIOR 超完美持久唇膏,NT$1,450。(圖/BEAUTY美人圈,下同)

BEAUTY編輯推薦色:#518 榛果奶咖

這款唇膏主推零沾染妝效,#518是一款超級美的奶咖色,略帶紅棕色的裸色調非常修飾膚色!雖然上唇沒有什麼厚重感,不過比較容易卡色,但意外的是卻不太顯唇紋!不過因為是主打持久的效果,唇況不好的時候疊加容易起死皮。

2:GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃

GIORGIO ARMANI的唇釉應該是美妝控人手一支、火紅程度不用多說,在秋季推出全新的「秋楓緋紅系列」,奶霜般的質地讓人很難不愛,集合飽和、絲滑、高顯色的優勢,除了可以重複疊加外,也可以輕薄上一層、再稍微暈染開,營造出自然的漸層效果!

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃,NT$1,400。

BEAUTY編輯推薦色:#421 楓紅慕斯

GIORGIO ARMANI唇釉這次特別挑選新色#421幫大家試色!#421是一款年輕感的楓葉紅色調,對比明星色#405爛番茄紅來說更加明亮,更像是新鮮紅番茄色,非常襯膚色、顯白皙!奶霜質地可以有感填平唇紋,展現出高級的絲絨妝效。不過因為顯色度較高,可能會比較有染唇情況,卸妝時需要特別留意。

3:CHANEL 香奈兒超炫耀唇膏

香奈兒的超炫耀唇膏漆黑的外殼上是細緻的CHANEL Logo,從外觀就給人一種低調奢華感,簡約大氣!這次在秋冬也以棕色玫瑰和蜜糖米色為主軸,推出多款絕美的唇膏新色,絲滑的質地相當軟糯、上唇瞬間化開,卻不會給人油膩感。

▲CHANEL 香奈兒超炫耀唇膏,NT$1,370。

BEAUTY編輯推薦色:#209 知己

香奈兒超炫耀唇膏#209是一款帶有紅棕色感的奶棕調,不像一般奶棕色容易有病氣感、相當顯白襯膚,絲滑的質地厚塗或薄擦都美到不行,唇況比較差的話也不需要護唇膏就可以直接擦上,是一款日常無腦型唇膏!

4:蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏

蘭蔻放大絕,2022秋冬推出全新粉金管「柔霧小蠻腰」,唇膏外殼化身時髦磨砂玫瑰金的小蠻腰唇膏管身,唇蓋口烙印著金色奢華玫瑰按鈕,以柔霧質地為主打,軟糯絲滑的霧面質地上唇飽和均勻、相當滑順,可以填平唇紋讓雙唇變得飽滿,打造輕如薄紗暈染的慵懶柔霧美唇!

▲蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏,NT$1,350。

BEAUTY編輯推薦色:#299 柔霧焦糖

柔霧小蠻腰#299是一款全新色選,帶紅棕感的焦糖色調絕美顯白、絕對是黃肌必收的顯白仙女色!這款唇膏是比一般的緞面光澤還要再低調一些的柔霧妝效,在唇上會有內斂的光澤,不管約會、日常還是出席重要場合都可以擦!

5:NARS 特霧絲柔持色唇膏

NARS在秋冬推出全新特霧「NARS小方條」,外殼換上磨砂彩殼,手感非常高級!這款唇膏主打「零沾染」妝感,所以上唇相當滑順、但霧感明顯,如果唇況不好的話疊加會有明顯死皮,對唇紋也比較沒有修飾效果。

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏,NT$1,100。

BEAUTY編輯推薦色:#101 NO ANGEL

NARS小方條#101是一款超嫩的肉桂奶油色調,融合些許磚紅色調更加顯白迷人、而且沒有病氣感,上唇顯色絕美,但因為強調零沾染、所以相對較為乾澀,建議可以用點壓的方式上妝、減少卡唇紋,另外這款持久度也是比較不錯,不要吃太油的東西都可以維持得很好。

6:MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉

MAKE UP FOR EVER先前推出特霧唇膏就爆好評,這次推出特霧唇釉,獨家研發無痕斜角智慧刷頭非常特別,可以更精準描繪唇形,是一款標準型的霧面持久唇彩!也因為這樣奶霜感質地相當飽和絲滑、但上唇瞬間會變得乾澀,需要特別注意唇況,避免過度顯死皮及唇紋。

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉,NT$950。

BEAUTY編輯推薦色:#320 無可救藥

特霧唇釉#320是一款偏橘棕色調的珊瑚色,意外的是黃肌擦也非常顯白、一點也沒有泛黃感,雖然質地比較乾,相對抗沾染、持久度表現都相當好,同時有些微染唇感,卸妝時也需要特別注意。

7:ADDICTION 癮吻唇萃

ADDICTION在秋妝系列中也推出癮吻唇萃新色,特殊極細刷頭設計可完美貼合唇瓣,質地輕盈服貼、微霧的妝感像是雙唇專用的蜜粉,可以適當修飾唇紋,帶來輕薄舒適的膚觸感受。

▲ADDICTION 癮吻唇萃,NT$940。

BEAUTY編輯推薦色:#001 復古桃心木

癮吻唇萃#001是一款相當貼合唇色的木玫瑰色,很適合疊加或當作打底、擦出漸層的花瓣唇妝!輕薄的質地相當貼唇之外,戴口罩也不太會沾染,也不會卡色或染唇,不過飽和度稍微較低,深唇人可能要先做好遮瑕。

8:植村秀 無色限鏡光唇膏

植村秀的無色限唇膏本來就已經有豐富質地與色選,秋冬再推出全新鏡光質地,不同於一般鏡光感,無色限鏡光唇膏是超閃的漆光妝感,同時質地做到保濕又極致服貼、顯色,更是沒有厚重黏膩感,展現完美豐潤的唇形。

▲植村秀 無色限鏡光唇膏,NT$1,100。

BEAUTY編輯推薦色:#BR784 乖張紅棕

鏡光唇膏#BR784雖然說是紅棕色、但上唇表現較偏紅感,相當飽和又有氣勢!漂亮的質感鏡面光非常服貼,而且也沒有移位或卡色的問題,保濕的質地有修飾唇紋的效果,讓雙唇更加豐盈潤澤。

9:BOBBI BROWN 金緻緞光唇膏

BOBBI BROWN在10月將金緻奢華唇膏升級、推出全新「胖金管」金緻緞光唇膏,唇膏管身多了品牌經典家徽裝飾,看起來更精緻,也非常有份量感!質地從原本濃郁飽和的奶油光變成高級感微霧緞光,保濕的奶霜質地一抹可以完美貼合雙唇,可幫助修飾唇紋,妝感非常美~

▲BOBBI BROWN 金緻緞光唇膏,NT$1,300。

BEAUTY編輯推薦色:#AFTERNOONTEA 琥珀奶茶

#AFTERNOONTEA是一款肉桂棕色,偏橘調的顏色超級襯膚,霧中帶光的妝效不論是遮色力、飽和度都很優秀,重複疊加也不會結塊或顯死皮,不過因為質地比較輕潤、會有些微轉印問題,但持色度還是算相當高。

10:RMK 持色水感唇釉

RMK在秋妝系列中也推出新款水感唇釉,唇釉外觀是略帶色彩的磨砂瓶身,搭配霧面棕色調瓶蓋非常有質感!這款唇釉質地滑順又保濕,是今天介紹的唇彩中最水潤的一款,也因為是屬於透潤的妝效,顯色度不是那麼高,推薦給想要自然、裸妝感的人使用!

▲RMK 持色水感唇釉,NT$1,400。

BEAUTY編輯推薦色:#02 Warm Butterscotch

持色水感唇釉#02是一款帶淺棕調、非常親膚的珊瑚褐色調,水潤的質地讓雙唇有微微豐盈感,可以打造出低調的嘟嘟唇妝!不過這款唇釉妝感是不會成膜的,因此喝水、戴口罩會有掉色問題,相對來說零染唇,用一般卸妝水就可以卸得很乾淨~

