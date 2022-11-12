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10款秋冬唇膏想包色處理　蘭蔻柔霧小蠻腰必收、CHANEL#209薄擦就很美

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文／美人圈

下半年唇膏來勢洶洶，不少品牌都在2022秋冬推出絕美唇膏，讓人忍不住想包色處理！今天BEAUTY編輯帶來2022秋冬唇膏新品評比推薦，蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，CHANEL秋季新色更是美到心臟爆擊，一起看看哪一款是你的菜吧！

2022秋冬唇膏推薦

1：DIOR 超完美持久唇膏

DIOR在秋季推出全新零沾染「霧黑管」唇膏，唇膏管身換上霧黑色的外殼、搭配霧面銀色的標誌性CD標誌與藤格紋，展現高訂的低調奢華感。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲DIOR 超完美持久唇膏，NT$1,450。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

BEAUTY編輯推薦色：#518 榛果奶咖

這款唇膏主推零沾染妝效，#518是一款超級美的奶咖色，略帶紅棕色的裸色調非常修飾膚色！雖然上唇沒有什麼厚重感，不過比較容易卡色，但意外的是卻不太顯唇紋！不過因為是主打持久的效果，唇況不好的時候疊加容易起死皮。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

2：GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃

GIORGIO ARMANI的唇釉應該是美妝控人手一支、火紅程度不用多說，在秋季推出全新的「秋楓緋紅系列」，奶霜般的質地讓人很難不愛，集合飽和、絲滑、高顯色的優勢，除了可以重複疊加外，也可以輕薄上一層、再稍微暈染開，營造出自然的漸層效果！

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃，NT$1,400。

BEAUTY編輯推薦色：#421 楓紅慕斯

GIORGIO ARMANI唇釉這次特別挑選新色#421幫大家試色！#421是一款年輕感的楓葉紅色調，對比明星色#405爛番茄紅來說更加明亮，更像是新鮮紅番茄色，非常襯膚色、顯白皙！奶霜質地可以有感填平唇紋，展現出高級的絲絨妝效。不過因為顯色度較高，可能會比較有染唇情況，卸妝時需要特別留意。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

3：CHANEL 香奈兒超炫耀唇膏

香奈兒的超炫耀唇膏漆黑的外殼上是細緻的CHANEL Logo，從外觀就給人一種低調奢華感，簡約大氣！這次在秋冬也以棕色玫瑰和蜜糖米色為主軸，推出多款絕美的唇膏新色，絲滑的質地相當軟糯、上唇瞬間化開，卻不會給人油膩感。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲CHANEL 香奈兒超炫耀唇膏，NT$1,370。

BEAUTY編輯推薦色：#209 知己

香奈兒超炫耀唇膏#209是一款帶有紅棕色感的奶棕調，不像一般奶棕色容易有病氣感、相當顯白襯膚，絲滑的質地厚塗或薄擦都美到不行，唇況比較差的話也不需要護唇膏就可以直接擦上，是一款日常無腦型唇膏！

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

4：蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏

蘭蔻放大絕，2022秋冬推出全新粉金管「柔霧小蠻腰」，唇膏外殼化身時髦磨砂玫瑰金的小蠻腰唇膏管身，唇蓋口烙印著金色奢華玫瑰按鈕，以柔霧質地為主打，軟糯絲滑的霧面質地上唇飽和均勻、相當滑順，可以填平唇紋讓雙唇變得飽滿，打造輕如薄紗暈染的慵懶柔霧美唇！

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏，NT$1,350。

BEAUTY編輯推薦色：#299 柔霧焦糖

柔霧小蠻腰#299是一款全新色選，帶紅棕感的焦糖色調絕美顯白、絕對是黃肌必收的顯白仙女色！這款唇膏是比一般的緞面光澤還要再低調一些的柔霧妝效，在唇上會有內斂的光澤，不管約會、日常還是出席重要場合都可以擦！

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

5：NARS 特霧絲柔持色唇膏

NARS在秋冬推出全新特霧「NARS小方條」，外殼換上磨砂彩殼，手感非常高級！這款唇膏主打「零沾染」妝感，所以上唇相當滑順、但霧感明顯，如果唇況不好的話疊加會有明顯死皮，對唇紋也比較沒有修飾效果。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏，NT$1,100。

BEAUTY編輯推薦色：#101 NO ANGEL

NARS小方條#101是一款超嫩的肉桂奶油色調，融合些許磚紅色調更加顯白迷人、而且沒有病氣感，上唇顯色絕美，但因為強調零沾染、所以相對較為乾澀，建議可以用點壓的方式上妝、減少卡唇紋，另外這款持久度也是比較不錯，不要吃太油的東西都可以維持得很好。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

6：MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉

MAKE UP FOR EVER先前推出特霧唇膏就爆好評，這次推出特霧唇釉，獨家研發無痕斜角智慧刷頭非常特別，可以更精準描繪唇形，是一款標準型的霧面持久唇彩！也因為這樣奶霜感質地相當飽和絲滑、但上唇瞬間會變得乾澀，需要特別注意唇況，避免過度顯死皮及唇紋。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉，NT$950。

BEAUTY編輯推薦色：#320 無可救藥

特霧唇釉#320是一款偏橘棕色調的珊瑚色，意外的是黃肌擦也非常顯白、一點也沒有泛黃感，雖然質地比較乾，相對抗沾染、持久度表現都相當好，同時有些微染唇感，卸妝時也需要特別注意。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

7：ADDICTION 癮吻唇萃

ADDICTION在秋妝系列中也推出癮吻唇萃新色，特殊極細刷頭設計可完美貼合唇瓣，質地輕盈服貼、微霧的妝感像是雙唇專用的蜜粉，可以適當修飾唇紋，帶來輕薄舒適的膚觸感受。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲ADDICTION 癮吻唇萃，NT$940。

BEAUTY編輯推薦色：#001 復古桃心木

癮吻唇萃#001是一款相當貼合唇色的木玫瑰色，很適合疊加或當作打底、擦出漸層的花瓣唇妝！輕薄的質地相當貼唇之外，戴口罩也不太會沾染，也不會卡色或染唇，不過飽和度稍微較低，深唇人可能要先做好遮瑕。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

8：植村秀 無色限鏡光唇膏

植村秀的無色限唇膏本來就已經有豐富質地與色選，秋冬再推出全新鏡光質地，不同於一般鏡光感，無色限鏡光唇膏是超閃的漆光妝感，同時質地做到保濕又極致服貼、顯色，更是沒有厚重黏膩感，展現完美豐潤的唇形。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲植村秀 無色限鏡光唇膏，NT$1,100。

BEAUTY編輯推薦色：#BR784 乖張紅棕

鏡光唇膏#BR784雖然說是紅棕色、但上唇表現較偏紅感，相當飽和又有氣勢！漂亮的質感鏡面光非常服貼，而且也沒有移位或卡色的問題，保濕的質地有修飾唇紋的效果，讓雙唇更加豐盈潤澤。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

9：BOBBI BROWN 金緻緞光唇膏

BOBBI BROWN在10月將金緻奢華唇膏升級、推出全新「胖金管」金緻緞光唇膏，唇膏管身多了品牌經典家徽裝飾，看起來更精緻，也非常有份量感！質地從原本濃郁飽和的奶油光變成高級感微霧緞光，保濕的奶霜質地一抹可以完美貼合雙唇，可幫助修飾唇紋，妝感非常美～

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲BOBBI BROWN 金緻緞光唇膏，NT$1,300。

BEAUTY編輯推薦色：#AFTERNOONTEA 琥珀奶茶

#AFTERNOONTEA是一款肉桂棕色，偏橘調的顏色超級襯膚，霧中帶光的妝效不論是遮色力、飽和度都很優秀，重複疊加也不會結塊或顯死皮，不過因為質地比較輕潤、會有些微轉印問題，但持色度還是算相當高。

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

10：RMK 持色水感唇釉

RMK在秋妝系列中也推出新款水感唇釉，唇釉外觀是略帶色彩的磨砂瓶身，搭配霧面棕色調瓶蓋非常有質感！這款唇釉質地滑順又保濕，是今天介紹的唇彩中最水潤的一款，也因為是屬於透潤的妝效，顯色度不是那麼高，推薦給想要自然、裸妝感的人使用！

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

▲RMK 持色水感唇釉，NT$1,400。

BEAUTY編輯推薦色：#02 Warm Butterscotch

持色水感唇釉#02是一款帶淺棕調、非常親膚的珊瑚褐色調，水潤的質地讓雙唇有微微豐盈感，可以打造出低調的嘟嘟唇妝！不過這款唇釉妝感是不會成膜的，因此喝水、戴口罩會有掉色問題，相對來說零染唇，用一般卸妝水就可以卸得很乾淨～

【編輯評比】2022秋冬唇膏10款推薦！蘭蔻、BOBBI BROWN新品絕美，這款新色超顯嫩必收

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 唇膏, CHANEL, BOBBI BROWN, 蘭蔻, DIOR

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