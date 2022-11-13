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5家韓國小眾飾品　Gu:t淡雅而致命、Merry Motive針織風正在流行

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實習記者黃麗頻／綜合報導

有些飾品雖然看似不起眼，它卻是為整體造型加分的關鍵；而韓國飾品五花八馬，讓人看得眼花撩亂不知道該選哪個好，以下網羅5家韓國小眾飾品品牌，不論是簡約風、個性風，還是浪漫風，這邊一次告訴你！

＃Gu:t

▲精選5家韓國小眾飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Gu:t簡約而獨特的設計，淡雅卻致命。（圖／翻攝自Gu:t官網）

以925純銀為基礎，Gu:t從設計到製作，再到包裝，致力追求純手工製作的飾品品牌；主打戒指和項鍊，儘管販售的款式不多，但個個都猶如寶藏般的精緻，簡約而獨特的設計，充分表達出該品牌獨有的色彩，淡雅卻致命，讓你慢慢愛上它，不論男生女生都非常適合。

＃L’ÉCLAT

▲精選5家韓國小眾飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲L’ÉCLAT的飾品，浮誇中帶點溫柔的氛圍，非常適合個性風的人配戴。（圖／翻攝自L’ÉCLAT官網）

品牌名「L’ÉCLAT」，結合「LUMIÉRE」和「ÉCLAT」兩個法文單字，寓意著光、啟蒙與真理；L’ÉCLAT家主打天然寶石和925純銀，以手工為基礎，在設計上十分注重線條與結構的和諧，浮誇中帶點溫柔的氛圍，沒有過多的侵略感，非常適合個性風的人配戴。

＃Birthday Blue 벌스데이블루

▲精選5家韓國小眾飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Birthday Blue的珍珠系列，漂亮又浪漫。（圖／翻攝自Birthday Blue官網）

以宇宙為核心靈感，Birthday Blue（벌스데이블루）將品牌概念致力於「誕生」，希望能藉由這些飾品，賦予生活另一種意義的「誕生」；該品牌主打寶石和珍珠的設計，各種顏色的寶石閃閃發光，可供挑選，另外還有珍珠系列，寶石與珍珠的搭配，不僅漂亮更顯浪漫。

＃Still Instant 스틸 인스턴트

▲精選5家韓國小眾飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Still Instant每季主打風格都不同。（圖／翻攝自Still Instant官網）

Still Instant（스틸 인스턴트）取名為「仍然，瞬間」，是希望飾品帶來的「瞬間美好」，能隨時陪伴在我們身邊，與我們同在，同時成就完美的自己；該品牌每季主打風格都不同，不論是民族風還是簡約風，都是率性百搭，每樣飾品都是品牌的經典之作。

＃Merry Motive 메리모티브

▲精選5家韓國小眾飾品。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Merry Motive以針織為主要設計材質。（圖／翻攝自Merry Motive官網）

有別於其他品牌以銀飾為主，Merry Motive（메리모티브）以針織為主要設計材質，提供多種休閒、度假皆可穿戴的配飾，多了一種柔軟、溫暖的舒適氛圍；該品牌在每季都會推出不同主題，像是2022年的夏季即是「太陽吻島」，完美表達出夏季的熱帶氣氛，而除了飾品，他們家還有手工編織的包包和圍巾，可供挑選。

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關鍵字：

韓國小眾飾品, 2022必買, 百搭飾品, 穿搭必備

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