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秋冬必備5大帽款！泫雅毛帽穿搭時髦又有型、修飾小臉選這款

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文／美人圈

轉眼間又到了冷冷的秋冬，說到秋冬的時尚單品配件，當然非帽子莫屬囉！不但能保暖又可以時尚有型，戴得好更可以減齡、修飾圓臉，但是帽子的種類百百種，該怎麼挑選與穿搭也是許多女孩們的一大困擾，這次要來分享秋冬必備5大帽款推薦，跟著韓國女星們與小紅書博主這樣戴準沒錯！

2022秋冬「必備帽款」

1：針織毛帽

秋冬必備的單品毛帽，大多數為針織材質，帽頂更有長短之分，帽頂較長的毛帽不適合長臉的人，視覺上會讓臉顯得更長。在穿搭上可以選擇較寬鬆的服飾，再搭配一頂毛帽簡直又甜又酷，就連韓國女星泫雅也是毛帽穿搭的忠實愛好者！

2022秋冬「必備帽款」：棒球帽(老帽)

▲泫雅是毛帽穿搭的忠實愛好者。（圖／IG@hyunah_aa）

2：棒球帽、老帽

棒球帽可以說是人人都有的國民時尚單品，是一年四季都適合配戴的帽子款式，不管是休閒風還是甜酷風都非常好搭配，最方便的是戴上一頂棒球帽不需要整理髮型，也可以看起來超時尚！穿搭的話可以搭配一件初秋必備的風衣外套，或是簡單搭配一件高領毛衣、帽T，再加上一頂棒球帽，就能讓整個穿搭看起來隨興又有型！

2022秋冬「必備帽款」：棒球帽(老帽)

▲棒球帽是一年四季都適合配戴的帽子款式。（圖／IG@teayeon_ss、小紅書@歐陽魚串）

3：鐘型帽

造型簡約的鐘型帽是許多女孩衣櫥裡必備的單品之一，與漁夫帽的外型有點相似，是從前幾年開始漸漸流行的帽款，許多精品品牌也有推出各類型的鐘型帽，光是材質就可以分為毛呢、尼龍、編織等等，且特別適合中性的穿搭，像是西裝外套或是衛衣，鐘型帽的頂部設計為圓弧形，整體線條乾淨俐落，適合任何臉型的女孩！

2022秋冬「必備帽款」：針織毛帽

▲鐘型帽特別適合中性的穿搭。（圖／IG@jennierubyjane、IG@lalalalisa_m）

4：貝雷帽

貝雷帽又稱作畫家帽，很多女孩們衣櫥裡都藏有一頂卻不知道怎麼搭配，戴得好可以氣質又時尚，戴不好或是版型差可能就會不小心顯臉大，其實貝雷帽的正確戴法是要將帽頂拉得蓬鬆，讓整個帽型是立體有型，斜戴或是正著戴還能有不同的風格哦！

2022秋冬「必備帽款」：針織毛帽

▲Jessica私服愛戴貝雷帽。（圖／IG@jessica.syj）

像是韓國女星IU、Jessica私下也是貝雷帽的愛用者，不管是搭配一件簡單的衛衣或是小香風，都能輕鬆搭出時尚感！

2022秋冬「必備帽款」：針織毛帽

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

5：漁夫帽

漁夫帽也是秋冬帽款常見的單品之一，向外展開的帽簷可以有效修飾臉型，不管是長髮還是短髮都超級合適，在穿搭上不管是街頭、休閒、甜美可愛風也都能輕鬆的完美搭配，像是Jessica簡單的粉色毛衣搭配一頂棕色毛茸茸的漁夫帽，或是泫雅同色系的西裝外套穿搭，既休閒又能擁有時尚感！

2022秋冬「必備帽款」：針織毛帽

▲漁夫帽與任何風格都能完美搭配。（圖／IG@jessica.syj、IG@hyunah_aa）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 泫雅, 帽款, 毛帽

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