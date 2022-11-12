Jennie、Jisoo接力換上「Lisa瀏海」！「演唱會限定」造型可愛翻

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK目前巡迴演出來到北美，四位成員的演唱會造型成為最近粉絲們的話題焦點，而日前於表演舞台上，Jisoo與Jennie皆罕見換上了「Lisa瀏海」新髮型，作為給Blinks（BLACKPINK粉絲名稱）的小驚喜，兩人的「演唱會限定瀏海」新造型公開後獲得廣大好評，大家覺得可愛嗎？

▲Jisoo的「演唱會限定」瀏海造型。（圖／翻攝自IG）



BLACKPINK近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，更將在明年3月於高雄登台演出，日前台灣開賣4.5萬張門票秒售罄，超狂人氣可想而知。

Jisoo最招牌的髮型是她的烏黑長捲髮，特別能襯托她的溫柔氣質，其實她也曾經染過淺髮、或是短瀏海造型，但是粉絲們通常都不太埋單，所以總是不持久，但上回BLACKPINK於亞特蘭大（Atlanta）演唱會上，Jisoo特別換上了類似於「Lisa瀏海」的新髮型，並加上兩顆丸子在後腦勺，作為特殊限定的舞台造型，罕見的可愛女孩風格讓粉絲們感到很新鮮，紛紛給出好評。

▲Jennie久違的妹妹頭造型。（圖／翻攝自IG）



巡迴接著來到休士頓（Houston），已經維持中分好一段時間的Jennie也難得換上了妹妹頭瀏海，她也在個人IG上分享：「在休士頓戴著假瀏海的那天。」Jennie許久不見的瀏海造型讓她顯得更嫩、更少女，搭配長直髮，也凸顯個性感受，同樣獲得滿滿的稱讚。

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