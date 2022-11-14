秋冬眼周乾紋找上門？ 眼紋救星森美妍「白茶賦活保濕眼霜」讓視覺減齡

▲森美妍「白茶賦活保濕眼霜」專為疲憊、暗沉、缺水及敏弱眼周肌膚所設計。



圖、文／東森自然美提供

每到秋冬天氣劇烈變化，遇到一波波冷氣團來襲，肌膚就容易緊繃乾澀，尤其派對季陸續到來，不僅上妝頻率增加、妝容停留在肌膚上的時間也拉長，連帶使卸妝後的眼周肌膚壓力山大，深怕太乾燥一不小心就留下細紋，也擔心擦了太過油膩的保養品容易長肉芽，你的煩惱安心交給眼紋救星「森美妍白茶賦活保濕眼霜」，享受專櫃級頂級成分及清爽好吸收的質地，補水保濕，視覺減齡，修護效果神級優秀！

熬夜、愛揉眼睛…小心毀肌壞習慣讓視覺年齡加倍



研究發現，平均每人每天眨眼1~2萬次，而每次眨眼都會拉扯眼周肌膚影響彈性，原本就會隨著時間逐漸鬆弛老化的眼周，加上熬夜、卸妝不確實、用眼過度以及愛揉眼睛等各種「毀肌」壞習慣，都容易加速出現細紋、魚尾紋等，而這些紋路也會因為眼周肌膚乾燥、缺乏良好的保濕而加深，導致視覺年齡大增。

然而眼周肌膚保養不夠容易產生細紋，卻也有很多人擔心敏感脆弱的眼周肌膚，若使用太過滋潤油膩的保養品會阻塞毛孔、滋生肉芽、顆粒，想要有柔軟細緻笑咪咪的「愛笑的眼睛」，質地及保養精華成分的選擇顯得非常重要。

清爽、潤澤的輕奢系保養 你的眼紋救星已上線



森美妍與東森自然美合作開發的「白茶賦活保濕系列」，延續母集團堅持人證、物證、科學做見證的初心，嚴選貴婦最愛的專櫃級奢華成分精修細養你的美麗肌膚。採用三大明星成分：有著「保濕之王」美名的r-PGA聚麩胺酸，能在肌膚表面形成隱形面膜防止水分流失，搭配「敏弱肌補水天菜」神經醯胺Ceramide滋潤脆弱眼周肌膚、舒緩肌膚乾敏，再加上貴族般高雅香氣的「白茶萃取」舒緩賦活肌膚，讓保養水潤、回復彈力！

專為疲憊、暗沉、缺水及敏弱眼周肌膚所設計的森美妍「白茶賦活保濕眼霜」，含有馬尾草萃取、角鯊烷、防風、當歸等多種植物精華，不僅能增強肌膚的防禦力，力抗日曬、環境污染等外在影響，呵護敏弱的眼周肌膚，同時也能滋潤並保護細嫩的眼周肌膚，維持柔軟、彈性，透過滿滿的高效保濕應援，讓眼周明亮緊實超有感，重拾活力滿滿的魅力電眼。

每天早晚清潔肌膚後，取適量森美妍白茶賦活保濕眼霜均勻塗抹眼周，建議搭配眼周按摩手技，針對在意的眼周問題加強保養，不僅讓白茶賦活保濕眼霜內含的高效植物複方能深入眼周，達到撫紋、勻亮、提升保養成效，有效淡化肌膚細紋，更能緊緻並提升肌膚彈力。森美妍白茶賦活保濕眼霜即將於11/15(二)15:20東森購物34台開賣，深度寵愛一下疲憊而敏弱的眼周肌膚，補滿活力元氣，隨時亮眼再出發，今年秋冬不怕細紋來敲門。

▲森美妍「白茶賦活保濕眼霜」15ml/$4,980。