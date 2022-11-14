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許瑋甯30+依然像少女！5招保養秘訣　66飲食法減肥有感

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文／美人圈

許瑋甯主演的Netflix懸疑台劇《她和她的她》評價爆棚！不只許瑋甯所飾演的角色「林晨曦」令人著迷，許瑋甯少女般的凍齡膚質更是令人羨慕，完全看不出來今年已奔四，本篇就帶來5招許瑋甯保養瘦身秘訣，從清潔、保養到瘦身方法一次掌握，快來跟著女神一起夢回18歲吧~

許瑋甯19歲嫩照出土！根本神凍齡完全沒變

許瑋甯前陣子在個人IG貼出自己的19歲舊照，只見她淡妝、頭戴髮箍，滿臉青澀的模樣，和現在的高顏值完全沒什麼差異，就連名媛孫芸芸也在底下留言：「妳好誇張，完全一樣！」，趙岱新甚至寫下：「幹嘛拿剛剛拍的照片騙人，凍齡女神！ 」保養功力完全是肉眼可見的驚人啊~

 
 
 
 
 

 
 

《她和她的她》許瑋甯保養瘦身秘訣

潑水洗臉法

許瑋甯相當重視臉部清潔，為了不浪費水資源以及過度清潔造成皮脂膜受損，許瑋甯習慣在洗臉前先盛好一盆水，接著以輕輕潑水的方式沖掉臉上的泡沫，她建議只要潑5次就夠了，也不用擔心用手過度搓揉會造成肌膚不適哦~

30+依然像少女！《她和她的她》許瑋甯5招保養秘訣，66飲食法減肥有感，這招養出牛奶肌

▲許瑋甯洗臉法。（圖／IG@anno8o7，下同）

熱毛巾敷臉

換季時節常常覺得遇到保養瓶頸期，擦上了許多保養品卻沒什麼感覺嗎？不妨可以效仿女神，在每次洗完臉後，搭配熱毛巾敷全臉，這個步驟可以幫助張開毛孔，提升保養品吸收率。

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66飲食法

為了維持完美身材曲線，許瑋甯也針對飲食管理下了很大功夫，私下的她正是靠66飲食法原則來提升減肥效率，「66飲食法」的兩個6，分別代表著：每餐只吃6分飽＋晚上6點後不進食，透過限時以及不暴飲暴食的方法，來拉長我們夜間空腹的時間，身體自然也會進入「分解模式」，原理和168斷食法有點類似，但彈性範圍又更大，也相對減肥新手來說更好入門哦~

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瑜伽+皮拉提斯緊實線條

除了超過晚上6點不進食以外，許瑋甯平常也很喜歡做瑜伽和皮拉提斯，並依照腹部→大腿→手臂的順序來鍛鍊，最後配合彈力帶來鍛鍊臀腿肌耐力，每次運動都以1.5小時為單位，這樣子的健身菜單是最有效的~

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多喝薏仁水、檸檬水

許瑋甯白皙透亮的肌膚一直為人稱羨，但其實私下的她是非常熱愛曬太陽的，不過為了避免曬出斑，也會特別注重防曬這塊，像是曬後還會搭配美白化妝水濕敷，加以鎮靜肌膚，甚至靠食療：多喝薏仁水、檸檬水等方法，來避免黑色素沉澱。

30+依然像少女！《她和她的她》許瑋甯5招保養秘訣，66飲食法減肥有感，這招養出牛奶肌

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

她和她的她, 許瑋甯, 飲食, 保養

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