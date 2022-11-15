韓星愛用香水推薦！舒華真愛是diptyque玫瑰之水、金憓秀鍾情這款花香

文／美人圈

香水就像我們的第二張名片，散發迷人香氣之餘，更能增添個人風格！那麼究竟韓國女星們都是靠哪些香氣來提升魅力呢？本次特搜《王后傘下》金憓秀、《人生勝利組》鄭彩娟、韓韶禧、惠利.....等女神們的愛用香水，無論是個人使用或拿來送禮都是上上之選，現在就來看看以下「2022韓星愛用香水推薦」一起和女神們Get同款吧！

2022韓星愛用香水推薦

金憓秀——Narciso Rodriguez NARCISO 同名女性淡香精

大滿貫影后金憓秀繼《少年法庭》後又有新影集《王后傘下》登場了！今年52歲的她不只身材保養得宜，就連用香也是格外講究，私下的她對NARCISO這款同名女性淡香精最情有獨鍾，以麝香為主香調，搭配琥珀、岩蘭草、白雪松的木質調相對柔化了中性的麝香，賦予溫暖與性感的氛圍，最後帶入清晰梔子花與甜美保加利亞玫瑰花香，融合成柔中帶剛的雅緻香氛，實在是很難讓人抗拒啊~

▲Narciso Rodriguez NARCISO 同名女性淡香精 90ml，NT$4,250。（圖／IG@netflixkr、NARCISO）

▲金憓秀新影集《王后傘下》。（圖／tvN《王后傘下》）

鄭彩娟——Chloé FLEUR DE PARFUM 玫瑰之心 女性淡香精

女團I.O.I、DIA出身的鄭彩娟，擁有清新脫俗的外表，被網友公認是一秒圈粉的「初戀顏」，近期更與陸星材合作韓劇《人生勝利組》可說是後勢看漲的明日之星！彩娟IG上分享的穿搭、彩妝保養品向來也是熱議話題，先前她就曾分享自己最常噴的香水是這款Chloé玫瑰之心淡香精，特別喜歡以玫瑰揉合櫻花、馬鞭草的味道，聞起來格外優雅，無論是日常外出或出席盛會都很適合噴上它。

▲Chloe Fleur 玫瑰之心女性淡香精 75ml，NT$4,900。（圖／IG@j_chaeyeoni、Chloé）

韓韶禧——Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭

女神韓韶禧私下最愛的香水則是它！Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭，不虧是熱銷十年的明星香水，木質花香調舒適宜人，也很適合與其他香水揉香，韓韶禧分享：「我覺得它聞起來味道非常清爽，很適合在夏天使用呢~」

▲Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭30ml，NT$2,700／50ml，NT$3,750／100ml，NT$5,350。（圖／IG@xeesoxee、Jo Malone）

▲韓韶禧私下最愛的香水。（圖／Youtube／Harper's BAZAAR Korea）

惠利——BYREDO Super Cedar 北國之春 淡香精

惠利不只演戲、唱跳俱佳，前陣子甚至開設Youtube頻道，當起專業油土伯～她也常常在個人頻道上分享日常愛用品，像是BYREDO的Super Cedar北國之春淡香精正是她的最愛，她形容這款香水中的雪松會讓她回憶起兒時削鉛筆的氣味，營造出快樂又質樸的味道，讓人一聞就上癮。

▲Byredo Super Cedar 北國之春 淡香精 50ml，NT$5,200／100ml，NT$7,200。（圖／Youtube／혜리 、BYREDO）

(G)I-DLE舒華——diptyque Eau Rose 玫瑰之水淡香水

(G)I-DLE舒華不只擁有超高顏值，瀟灑逗趣的個性更是圈了一大票粉絲！每次開直播都會湧入大量粉絲，先前舒華更在直播上分享自己的愛香，正是diptyque Eau Rose 玫瑰之水淡香水，甚至愛到弄丟了，也要立刻再買一瓶，不然會不心安，可見對這款香水完全是真愛啊～這款玫瑰之水結合了摩洛哥玫瑰與大馬士革玫瑰兩款香氛的獨特之處，自帶越聞越上癮的迷人氛圍。

▲diptyque Eau Rose 玫瑰之水 淡香水 100ml，NT$4,250。（圖／IG@yeh.shaa_、diptyque）







金世正——亞曼尼 MY WAY淡香精

亞曼尼的My way淡香精以埃及橙花、夜來香等優雅白花香氣為主調，並搭配香甜的馬達加斯加香草，光用想像的就超級夢幻，完全跟金世正的陽光形象超吻合，編私心覺得金世正真的很懂用香啊~

▲亞曼尼 MY WAY淡香精 50ml，NT$3,650。（圖／YT@Harper's BAZAAR Korea、亞曼尼）

Jisoo——DIOR Miss dior花漾迪奧淡香水

身為DIOR全球品牌大使，人間DIOR Jisoo最愛的香水正是Miss dior花漾迪奧淡香水，蘊含佛手柑、牡丹花以及玫瑰花束的典雅香氣，一噴上身就像是小公主降臨般，溫柔又迷人。

▲DIOR Miss dior花漾迪奧淡香水 50ml，NT$3,500。（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

Jessica——Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄淡香精

Jessica是韓星中出了名的香水控！在這香水後宮佳麗三千人之中，Jessica特別喜歡這款MFK Baccarat Rouge 540 水晶之燄淡香精，這是「天才調香師」Francis Kurkdjian在2014年幫知名水晶品牌Baccarat所創作的一款香氣，融入了特殊礦質精華、埃及茉莉花與龍涎香，營造出溫暖讓人難以忘懷的味道，Jessica形容：「這款香水會讓我想起紐約這座城市，那種迎接聖誕佳節且特別喜悅的心情～」

▲Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄淡香精 70ml，NT$11,580。（圖／YT@Jessica Jung、Maison Francis Kurkdjian）

延伸閱讀

2022「秋冬香水新品」推薦！CHANEL、DIOR奢華香氣必收，這款還能專屬客製化調香

10款「心動撩男香水」推薦！Dcard激推Le labo、Diptyque這款超撩，噴上秒變行走費洛蒙

8款陸劇女星「愛用香水」推薦！趙露思私下最愛花果香，趙麗穎同款意外平價好入門！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載