劉冠廷、李霈瑜超在意「一部位」保暖　用lululemon運動裝備藏機關

▲李霈瑜、劉冠廷合體現身lululemon 忠孝復興門市 。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/台北報導

加拿大休閒運動服飾品牌lululemon忠孝復興門市開幕,今(11日)請到李霈瑜、劉冠廷合體出席,兩人本身就有運動習慣,聊起各自的運動裝備更是不馬虎,默契發現彼此都很在意「肚子的保暖」,大讚品牌的高腰、束口設計非常貼心。

▲李霈瑜(左)、劉冠廷 。(圖/品牌提供)

▲劉冠廷穿著The Fundamental T單品 。(圖/品牌提供)

劉冠廷以背心搭配帽T輕鬆亮相,被問到平常的運動習慣,劉冠廷表示:「因為工作忙,把出班當成一種運動,半小時能走到的地方就會快走,到了也都滿身大汗。」他透露自己開拍前也會拉伸,才說完就立刻一個大跨步示範給大家看,強調褲子非常有彈性。劉冠廷還進一步講解,「衣服的腋下有散熱功能,完全不會臭,還可以抓癢。」

▲李霈瑜則將穿搭重點放在上半部,穿著Wunder Puff Cropped Vest單品 。(圖/品牌提供)

李霈瑜則將穿搭重點放在上半部,她說:「我覺得女生保暖的技巧就是核心要保暖,背心比起大外套來說更需要,再疊搭防水外套。而且品牌色調很素,剪裁對於身材修飾很好,可以多嘗試更多搭配。」她也推薦品牌的登山系列,「穿出門走步道的時候覺得自己特別正,跟別人不太一樣。」兩人也都被品牌的束口設計燒到,認為運動時肚子的保暖非常重要,輕輕一拉就能避免風灌進來。

▲lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店 。(圖/品牌提供)

lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店,店裝以石材與木質牆面帶來療癒享受,還引進了首個社區空間可聚集民眾在此進行冥想與熱汗課程。歲末時刻品牌特別推出節日禮盒,包含各種上衣、下著、外套、配件等,女款囊括冬日必備的Down For It All 羽絨外套、Scuba Full Zip 連帽外套以及修身貼合的Wunder Train 25" 緊身褲等。

