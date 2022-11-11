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劉冠廷、李霈瑜超在意「一部位」保暖　用lululemon運動裝備藏機關

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▲李霈瑜、劉冠廷合體現身lululemon 忠孝復興門市 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大休閒運動服飾品牌lululemon忠孝復興門市開幕，今（11日）請到李霈瑜、劉冠廷合體出席，兩人本身就有運動習慣，聊起各自的運動裝備更是不馬虎，默契發現彼此都很在意「肚子的保暖」，大讚品牌的高腰、束口設計非常貼心。

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲李霈瑜（左）、劉冠廷 。（圖／品牌提供）

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲劉冠廷穿著The Fundamental T單品 。（圖／品牌提供）

劉冠廷以背心搭配帽T輕鬆亮相，被問到平常的運動習慣，劉冠廷表示：「因為工作忙，把出班當成一種運動，半小時能走到的地方就會快走，到了也都滿身大汗。」他透露自己開拍前也會拉伸，才說完就立刻一個大跨步示範給大家看，強調褲子非常有彈性。劉冠廷還進一步講解，「衣服的腋下有散熱功能，完全不會臭，還可以抓癢。」

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲李霈瑜則將穿搭重點放在上半部，穿著Wunder Puff Cropped Vest單品 。（圖／品牌提供）

李霈瑜則將穿搭重點放在上半部，她說：「我覺得女生保暖的技巧就是核心要保暖，背心比起大外套來說更需要，再疊搭防水外套。而且品牌色調很素，剪裁對於身材修飾很好，可以多嘗試更多搭配。」她也推薦品牌的登山系列，「穿出門走步道的時候覺得自己特別正，跟別人不太一樣。」兩人也都被品牌的束口設計燒到，認為運動時肚子的保暖非常重要，輕輕一拉就能避免風灌進來。

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店 。（圖／品牌提供）

lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店，店裝以石材與木質牆面帶來療癒享受，還引進了首個社區空間可聚集民眾在此進行冥想與熱汗課程。歲末時刻品牌特別推出節日禮盒，包含各種上衣、下著、外套、配件等，女款囊括冬日必備的Down For It All 羽絨外套、Scuba Full Zip 連帽外套以及修身貼合的Wunder Train 25" 緊身褲等。

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR舉辦《#CURRYH1ST0RY 10代球鞋特展》 。（圖／品牌提供）

東區集結各大運動品牌，同一時間UNDER ARMOUR於遠東SOGO台北忠孝館1樓舉辦《#CURRYH1ST0RY 10代球鞋特展》，現場設置五大周邊互動體驗，分別為「STEPHEN CURRY歷代簽名籃球鞋展示區」、「CURRY球鞋AR擴增實境互動」、「骨灰粉限定CURRY選秀大會考」、「CURRY親筆簽名收藏品展示區」以及「特展限定雙重抽獎活動」。

關鍵字：

lululemon, 休閒, 運動, 李霈瑜, 劉冠廷

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