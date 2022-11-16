必學6招臉部按摩法！加上「美容油」緊緻肌膚跟垮臉說掰掰

實習記者黃麗頻／綜合報導

俗話說：「歲月是把殺豬刀」，隨著年紀增長，越發感覺到皮膚沒有以往的緊緻，輪廓也慢慢走樣，除了擦一些保養品外，想要對抗鬆垮，這6招臉部緊緻按摩法絕對要學起來，提早抗老跟垮臉說掰掰！

▲6招臉部緊緻按摩法絕對要學起來！（圖／翻攝自小紅書＠肉鬆）

Step.1 舒緩抬頭紋

額頭分為三部分，左、中、右，從眉毛位置向上按摩；若是使用雙手按摩，建議指腹對額頭，交替向上拉提。

Step.2 緩解魚尾紋

輕輕從鼻翼往太陽穴的位置，統一方向向上按摩。

Step.3 提升臉頰

將手捏成拳頭，沿著下巴外側向下頜角按摩，重複向上拉提10次，可使輪廓更清晰。

▲有效按摩能消水腫、放鬆咀嚼肌。（圖／翻攝自小紅書＠肉鬆）

Step.4 消眼袋

利用食指彎曲或是滾輪，帶動眼部肌肉，在眼部下方來回滾動，緊緻眼周肌膚提拉下垂肌肉。

Step.5 放鬆咀嚼肌

可以使用滾輪或是食指彎曲，在咀嚼肌處來回按摩，藉此放鬆咀嚼肌，讓臉部線條更加柔和。

Step.6 消水腫

從脖子處往上來回按摩，幫助排除多餘的水份、促進血液循環，達到消水腫的目的。

按摩臉部的時候盡量不要乾按，建議搭配油類保養品，可以更有效地達到想要的效果，不過怎麼挑選油類的保養品也是一門學問；以下精選3款話題美容油，想要擁有油水平衡的健康肌膚，快點看過來！

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G

號稱「比水更滋潤，比油更清爽」，皇家蜂王乳平衡油3G富含多座島嶼的蜂蜜，包含來自法國烏埃尚島珍稀黑蜂蜂蜜與希臘伊卡利亞島的傳奇蜂蜜等，能快速修護肌膚，達到亮澤、緊緻的效果；輕盈的水感質地，能增加保養品的滋潤度，不分膚質都能無負擔享受，不愧是嬌蘭的熱銷商品。

▲嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G，50ml，NT$5,300。（圖／翻攝自嬌蘭官網）

＃克蘭詩 黃金雙激萃

身為克蘭詩的經典商品，黃金雙激萃蘊含21種高效植物精華，最特別的是裡頭的「薑黃精萃」，能有效活化肌膚、提升抗老功效，此外，它更是世界上第一瓶油水雙質地的精華，除了能舒緩修護肌膚，還能使皮膚達到豐盈滋潤的效果，難怪會成為熱銷榜上的常勝軍。

▲克蘭詩黃金雙激萃，50ml，NT$4,100。（圖／翻攝自克蘭詩官網）

＃歐舒丹 蠟菊賦活極萃油

有「美妝圈最愛萬用油」美譽的蠟菊賦活極萃油，主打只要1滴就能呈現迷人好氣色，以99%天然植萃作為基底，再加入10%蠟菊精華油，強化肌膚的自我防禦力，能修護肌膚、淡化紋路，除此之外，更加入富含維他命E的「摩洛哥堅果油」，快速提升吸收力和保濕度，完全不愧對它的封號。

►小紅書狂推「白開水妝容」 謹記5重點，輕鬆打造神級偽素顏



►回購率爆高！雅頓綠茶香水100ml 激殺價$399