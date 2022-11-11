周年慶、雙11民眾購買意願「雙降」　每人欲花費金額創3年新低

▲百貨周年慶、雙11購物調查，民眾今年購買慾降低。（圖／十分好提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶、雙11購物廣告打得火熱，事實上消費者「不想出手」的情況卻越來越高，由十分好創意與東方線上集團所公布的10月消費者調查，針對百貨10月周年慶與雙11的討論度，發現今年憂心未來景氣，不想出手購買東西的消費者，比前2年疫情年要多上3%至4%，達到10個百分點，而預計要花的金額平均為7,702元，比前兩年疫情年期間也還要少。

下半年百貨周年慶促銷訊息打得火熱，但民眾想趁折扣季多購買東西的心情卻比想像中要冷，今年少了三倍券與五倍券的加持，在百貨周年慶與雙11的購買意願出現「雙降」的情況，2021年在百貨與雙11電商購物有意願的消費者分別為6%與24%，2022年則分別為5%與23％，都比去年要低，且今年消費者預計花費的平均金額為7,702元，比起去年的8,042元，減少約4%。

雖然差距不大，但也顯示進入疫情後的首個百貨周年慶與雙11的促銷檔期，還是遇到消費者「小縮手」的情形，而今年消費者最大不想出手的原因「要的東西都有了，所以今年沒有大採購」，「對於景氣感到憂心，應該不會出手」的比例也達到10%，是近3年最高，此外仍有32%的民眾為「觀望中，再看看哪個促銷比較好」，仍是潛在消費群。

對此，調查方也分析今年兩大促銷季的熱度不如往年，主因是在於選舉議題分散了促銷訊息的關注，其次就是近期全球多國升息與通膨劇烈，導致民眾對於未來景氣不看好而縮手。

2022年10月份消費者動態速報調查方法，為東方快線網路依據台灣北中南地區進行抽樣調查，涵蓋20歲至59歲消費者抽樣結果，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%，有效樣本數為1,000份，有效樣本數採身分查核，剔除無效填答、亂答及背景不符之樣本，以提高網路調查之真實性與精準性。