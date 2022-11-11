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陳昊森告白「心中女神」：越素顏越喜歡！隋棠牛仔褲塞靴子帥度破表

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記者王則絲／台北報導

BURBERRY 今（11日）晚間於台北101舉辦旗艦店開幕星光派對，現場邀請眾多藝人共襄盛舉，包括小S（徐熙娣）與「姐夫」具俊曄 Koo同台、隋棠、謝欣穎、吳卓源、陳昊森、孫盛希、林映唯、周予天、J.Sheon，以及頑童 MJ116帶來演出。陳昊森訪問中透露心中的女神只有IU（李知恩）一人，還大方告白：「越素顏越喜歡！」隋棠難得以騎士裝扮現身活動，將牛仔褲塞進靴子裡的搭配，帥度直逼男星。

▲▼陳昊森出席BURBERRY台北101精品旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲陳昊森隔空告白「心中女神」。（圖／記者李毓康攝）

陳昊森今選以黑色刺繡衛衣與寬鬆褲裝的街頭造型亮相，內搭白襯衫巧妙露出一截增添層次。近期陳昊森以新電影《罪後真相》廣受好評，然而除了在戲劇方面表現亮眼，他也擁有一副好歌喉，並且已正在籌備音樂專輯，目前完成度達到80%，有望參加明年金曲獎徵選。

身為新生代的男神，問及有沒有心目中最喜歡、景仰的女神？想了一會兒，陳昊森並沒有說出同場出席的其他女星，而是回答：「是IU，我超喜歡她。」還大方隔空告白：「她越素顏越喜歡！」

▲▼隋棠出席BURBERRY台北101精品旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲隋棠罕見以帥氣裝扮現身時尚活動。（圖／記者李毓康攝）

經常出席精品活動的隋棠，今晚罕見是捨棄優雅禮服，以帥氣的騎士裝扮現身，她特別喜歡身上的紅色夾克：「很喜歡這件夾克，帶出女性堅毅率性的一面，我出席活動很少以這樣子騎士感的造型出現，覺得很新鮮。」下身格紋牛仔褲塞進高跟靴子中，更提升硬挺感受，帥度直逼在場其他男星。

由於近期迎來國境解封，若是可以到英國倫敦遊玩的話，隋棠最想帶家人去哪邊玩？她提到：「要去搭倫敦之眼，因為我的小孩很喜歡坐摩天輪。」她還加碼透露：「我今年投入很多時間拍新戲，明年會陸續見面，第一個應該是賀歲電影。」

▲▼頑童MJ116出席BURBERRY台北101精品旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲頑童MJ116久違合體替BURBERRY站台。（圖／記者李毓康攝）

今日合體現身的頑童MJ116不改直話直說的個性，問答充滿笑料，大淵今天穿著BURBERRY羽絨外套造型登場，他幽默自嘲：「雖然是Oversized羽絨外套，但穿起來還是很貼身。」莫名的很可愛；瘦子與小春則是穿著經典格紋襯衫造型，誠實表示：「其實原本有外套，只是太熱脫掉了。」此外大淵還脫口金句：「創作讓我有活著的感覺。」預告頑童將在下週瘦子的台中演唱會合體。

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY旗艦店全新開幕。（圖／品牌提供）

BURBERRY旗艦店全新店裝再度請來著名建築師Vincenzo De Cotiis操刀設計，延續一貫簡練奢華的方式處理，透過交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，在在呼應BURBERRY經典格紋，並結合「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」裝置，帶來新穎的視覺體驗。

【更多近期精品開幕】

美國設計師品牌THOM BROWNE全台第二間店進駐微風南山，延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間，是首店2倍大，以經典的灰色作為主色調，設有成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，充滿世紀中期現代主義（Vintage Mid-century）辦公室風格的家具。

▲THOM BROWNE 。（圖／品牌提供）

▲THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作 。（圖／品牌提供）

卡地亞（Cartier）台北101旗艦店近日重新開幕，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bétaille 精工雕琢，打造3樓至5樓佔地近280坪的挑高空間，每一層樓、每一個角落都宛如一幅充滿細節的風景畫，搭配捷克品牌Lasvit美麗燈飾，並融入精湛裝飾工藝，恰好與品牌腕錶與珠寶所採用的精巧工藝相呼應，讓顧客猶如置身藝廊，能細細品味卡地亞Cartier的雅意，在風格空間之間自在欣賞臻品。

▲▼ Cartier廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

FENDI女裝店近日於台中新光三越重新改裝開幕，店裝以反光亮面和霧面銀色金屬條重新詮釋品牌經典 Pequin 圖案，全店販售有冬季限定系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。而在Baguette包款滿25歲之際，此系列以該包款為主軸無限延伸至服裝及配飾設計之中，Baguette 包款除了擁有毛料、亮片與尼龍等多樣化材質，還可以變成超迷你口袋，注入派克大衣和長筒靴，豐富每時每刻的造型。

►BURBERRY 101店獨賣「創世神」聯名！點陣LOGO、像素小黃花巨可愛

關鍵字：

BURBERRY, 陳昊森, 隋棠

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