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網揭「懶癌末期」3大星座！Top 1一切隨緣，只想癱在家輕鬆過生活

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▲▼ 網揭「懶癌末期」3大星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

每個人都會有倦怠、想偷懶的時候，但有些人是一天到晚、一年四季都很懶，能坐就不站、能躺絕不坐，堪稱「懶癌」末期患者！《小紅書》上就有星座博主列出12星座中最懶的3大星座，尤其Top 1天秤座以「隨緣」態度稱霸懶王，連網友都贊同到跳出來自曝「我就是天秤，真的是懶癌患者」、「就知道有天秤」、「我太陽天秤上升巨蟹，真的是懶到家了」。

▲▼ 網揭「懶癌末期」3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：金牛座

別看金牛座在賺錢這方面很勤快，就認為他們跟懶扯不上邊，那是因為他們覺得錢不夠，如果存款夠多，他們能睡到中午都不起床，甚至他們的夢想可能是擁有幾間房、當包租公包租婆，過著躺著就能收錢的生活。金牛很在意經濟事務，對物質的要求也比較高，所以對和錢有關的事非常上心，但除了賺錢，其他都很無所謂，不是不關心，單純是因為懶。

但你別看金牛懶，該拼命賺錢的時候，他們絕不混水摸魚，也因此很多金牛懶歸懶，卻能闖出一番事業。

▲▼ 網揭「懶癌末期」3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座的懶有點特別，像是喜歡睡覺但不喜歡疊棉被，喜歡下廚但不喜歡洗碗，喜歡旅行但又不喜歡一直走路，這些都是他們會做出來的事，很容易跟著情緒走，心情好的時候很積極，做什麼都可以，但一旦情緒不好，啥都不想做，不想上學上班、不想說話、不想回訊息，甚至連談戀愛都不想了。

但別看巨蟹這麼懶，他們滿有福氣的，總是能逆風翻盤，或許也跟他們時不時因情緒好而積極做事有關，總是能混得風生水起。

▲▼ 網揭「懶癌末期」3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：天秤座

天秤座絕對是懶王頭號人選，喜歡和諧平衡狀態的他們，向來不喜歡爭搶，一切都秉持隨緣的生活態度，也因此導致患了一身「懶病」。天秤可以說是及時行樂的類型，只想要輕輕鬆鬆地過生活，所以遇到困難能解決就解決，克服不了的就「隨它去」。

他們也曾有扶弱濟貧的遠大夢想或一大串想做的計畫，但因為太懶了沒有去做，每次下班了只想癱軟在沙發或床上。尤其是在社交關係上，看似人緣很好的他們其實很擅長敷衍，對於不感興趣的人，打從心底不想接觸，但也正因如此，天秤反而更容易獲得成功，因為對他們來說，成功的定義是「開開心心過好自己的生活」。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 懶癌, 懶散, 懶惰, 天秤, 巨蟹, 金牛

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