具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」

記者鮑璿安／台北報導

Burberry 於台北 101 購物中心的精品旗艦店重新開幕，今（11日）請到「國民姐夫」具俊曄 Koo、小S徐熙娣、頑童 MJ116、隋棠等人站台，而具俊曄與小S同場不同框，分別以開場和壓軸分開受訪，但兩人依舊默契隔空給彼此的造型打分。小S透露，今天的穿著已經獲得姐夫認可，表示被懂時尚的人稱讚特別開心，所以有沒有得到女兒的讚美已經不重要了。

▲小S以品牌經典格紋洋裝搭配同款長靴營造一體式穿著。（圖／記者李毓康攝）

小S以褶飾格紋彈性平織襯衫式洋裝搭配絎縫皮革迷你 Lola 包，營造一體式造型，不免俗被問到三個女兒中誰的時尚眼光最精準？小S逗趣說：「二女兒很中肯，她可以看出我的休閒風搭配，老大就是除了我的頭之外，下半身她都看不見。」她也特別爆料許老三，「不管我穿什麼，她都說『妳可不可以打扮一下啊』，要求很多。」小S不忘大讚姐夫品味很好，透露今日造型早就獲得具俊曄肯定，「他今天看到我就說好美，被一個懂時尚的人稱讚特別開心，女兒的讚美我不care。」

▲具俊曄休閒裝扮獲得小S認可。（圖／記者李毓康攝）

具俊曄早在10月出席臺北時裝週時尚大秀時，就以Burberry造型亮相，這次則是挑戰了更為休閒的挖空設計羊毛寬版套頭衫搭配黑褲，他表示已經逛過店內單品，「有看到一款Frances包款覺得很不一樣，想要送給熙媛。」該包款低調流線造型中，帶有品牌TB標誌格外具有辨識度，讓具俊曄得以大方放閃一波。隨後他也以「Queen of Burberry」、「好美」形容小S，表示能夠跟她一同參加活動，心情感到很輕鬆。

▲具俊曄點名品牌Frances包款想送給妻子徐熙媛。（圖／記者王則絲攝）

品牌全新台北 101 購物中心的精品旗艦店，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作，以奢華的方式表現。從獨具特色的 Burberry 格紋演變汲取靈感，結合「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」、交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板為概念，相互輝映，創造出開放感。同時也展示品牌最新 2022 秋冬系列男女裝，充滿各種秋天的色調，並融合戰馬騎士圖騰和橡樹葉徽章，以及對經典風衣的革命性詮釋。

▲Burberry全新台北 101 購物中心精品旗艦店 。（圖／品牌提供）

與此同時，Versace台北101全新專門店也登場了，佔地 81 坪，並以大理石、絲綢和金屬質感貫穿整個空間， 充分展現品牌一貫的華麗美學，搭配秋冬最新男女服裝及配件系列及香水系列商品，感受品牌奢華DNA。





▲Versace台北101全新專門店登場，主推Greca Goddess肩背包。（圖／品牌提供）