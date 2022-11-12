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減肥更有感！營養師曝「脂肪最怕」的4種食物　攝取量也要注意

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▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享4種能幫助促進脂肪代謝的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

減肥除了管住嘴少吃，邁開腿努力運動，吃什麼也很重要，吃對食物能讓瘦身更有感！營養師谷傳玲就分享「脂肪最怕」的4種食物，能促進脂肪分解、代謝，幫你甩掉肥肉、遠離脂肪堆積。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃咖啡

咖啡裡的咖啡因可以促進脂肪分解，還能抑制脂肪在體內堆積，但咖啡可不是喝越多越好，許多咖啡與健康相關的研究都建議，普通成人每天咖啡因攝取量要控制在400毫克以內，相當於星克巴的美式咖啡，每杯的量大概是355ml左右。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃綠茶

綠茶里含量最多的兒茶素EGCG，可以促進脂肪分解。平時可用無糖綠茶代替部分白開水，但要注意，別喝太濃的茶，太濃的茶會影響鐵元素的吸收。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紅肉

紅肉裡富含的肉鹼能把脂肪酸運到粒線體裡進行代謝、燃燒，可以加速脂肪的分解。但谷傳玲也提醒，紅肉吃太多反而無法瘦身，反而會讓你變胖，也會增加糖尿病、腸癌等慢性病的風險。所以建議一天吃大約50g即可，大概是火鍋肉片的牛肉捲3～4捲。

▲▼ 營養師曝「脂肪最怕」的4種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃辣椒

辣椒裡富含的辣椒素，可以促進兒茶酚胺的分泌，加速脂肪分解。但是吃辣也容易會讓人胃口大開，不小心就吃下更多食物、攝取過多熱量，所以吃辣時還是要稍微注意克制一點。


最後谷傳玲也提醒，雖然上述4種時物有促進脂肪分解的作用，但只能起到輔助的作用，要想讓肥肉掉得快，還是要搭配少吃多動效果才會更明顯。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 脂肪, 代謝, 飲食, 食物, 營養師

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