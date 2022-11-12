fb ig video ETtoday search mobile

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

>

▲▼討論,聊天,會議。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲有幾種說話習慣小心被人入社交黑名單還不自知。（圖／WUNDERSTOCK）

編輯／借借

在現代社會中你不得不承認，不懂怎麼說話的人是很不吃香的，或許口才不能好到像企業家或是主持人，甚至當成工作，但日常的社交應對還是要有點基本概念，以下5點就是會讓你成為句點王的負面說話習慣，最好改掉，以免朋友愈來愈少。

說話太迎合對方
只要對方說什麼就只回「太棒了」、「這樣真好」、「你好厲害」這種詞語，或許聽頭1、2次對方會很開心，但長久互動下來，不但給人感覺缺乏說服力、不想說出心中真正想法的感覺之外，最主要是會讓人覺得無聊。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲太迎合對方反讓人覺得反感。（圖／Pexels）

只會抱怨
生活中真的有很多令人不快的事，抱怨抒發一下其實對心理是有益處的，但從坐下那一刻到買單，全都在說負面情緒的內容，不但讓人覺得累翻，也隱約顯示你只會說些不好的訊息，長久下來慢慢沒人想聽。

說話過於平淡或太誇張
所謂平淡指的不是說話聲調，而是談論的內容都很無趣，若你覺得生活上沒什麼有趣的好分享，不如先聽別人說話，三不五時就插個一兩句話分享自己的看法；說話過於抑揚頓挫或是動作誇張的人，新鮮感也僅只前30分鐘，之後你只會讓人覺得很累。

朋友,友誼,聊天,談心。（圖／pixabay）

▲說話內容太平淡也叫人無法接話。（圖／Pexels）

毫無重點
若內容只是報告工作瑣碎的大小事，相信沒人受得了，在一段話說出口前要先了解「自己主要想表達什麼」，把前因後果全說出來、雜亂無章又瑣碎，甚至沒有結尾，對方根本搞不清楚這些話的用意，只能用句點回答。

一講再講相同的內容
其實這習慣很多人都會犯，只是很難自覺，若你意識會有人提醒，到現在說的這些對方已經聽過2遍了，你必須鼓勵自己再去累積更多生活體驗，旅行、上課等其他事，開啟新的話題，不要總在舊事上打轉。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲相同內容一說再說也讓人覺得崩潰。（圖／Pexels）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」

具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」

周年慶、雙11民眾購買意願「雙降」　每人欲花費金額創3年新低

周年慶、雙11民眾購買意願「雙降」　每人欲花費金額創3年新低

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1

成功甩肉3kg！營養師曝「陳艾琳婚前瘦身菜單」，變身最美新娘 5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你 長榮商務艙才有的「神話牛肉麵」下殺215元！在家就能享受到極品美味 《王冠》女星再現黛妃神韻！　一襲低胸繞脖禮服美翻紅毯 減肥更有感！營養師曝「脂肪最怕」的4種食物　攝取量也要注意 超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」 韓網熱議「很會選作品」的演員　孔曉振每部都經典、南宮珉擁演技變色龍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面