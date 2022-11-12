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成功甩肉3kg！營養師曝「陳艾琳婚前瘦身菜單」，變身最美新娘

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▲▼營養師曝「陳艾琳婚前瘦身菜單」 。（圖／翻攝自FB/陳艾琳）

▲陳艾琳婚前瘦身菜單值得參考。（圖／翻攝自FB/陳艾琳）

記者曾怡嘉／綜合報導

為了在婚禮展現最佳狀態，不少新娘都會在婚前積極瘦身，藝人陳艾琳努力甩掉3Kg、體脂狂降5%，變身最美新娘，營養師高敏敏特地整理她的「婚前瘦身菜單」，一起來學習！

#早餐

早餐陳艾琳會以無糖豆漿燕麥或黑咖啡，再搭配地瓜或香蕉或無糖優格，出門前還會喝一包滴雞精或鱸魚精，幫助補充體力及營養。

#午餐

最常吃subway的香烤雞肉堡，加上橄欖油和酪梨，有時也會選擇凱薩雞肉沙拉不加醬汁，看情況會加一些烤魚或蝦子，補充蛋白質，或是選擇水煮無重口味的健康餐盒，會花椰菜米、菇菇米、藜麥等食物取代精製白米。

#餐跟餐之間的點心

如果餓了或嘴饞 陳艾琳會選擇吃各式水果優格，或是現榨果汁不加糖、無調味堅果、穀物棒等低卡零食。

#晚餐

晚餐常吃水煮牛肉蔬菜湯、火鍋、生魚片，營養師解釋火鍋是不錯的選擇，因為可以選擇自己想吃食物，但記得要以原型態為主。

▲▼營養師曝「陳艾琳婚前瘦身菜單」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也分享，除了瘦身菜單以外，陳艾琳更是遵守3大原則，幫助積極減重。

1.飲食控管

除了飲食要均衡，飲食控管更是瘦身關鍵之一，她不吃精緻澱粉外，也建議不飲酒，因為喝酒=喝油！而且酒精濃度越高，熱量也越高，飲料建議以水為主， 而且多喝水可以避免飢餓感，若喝不了那麼多水，也可用無糖茶取代。

2.選擇原型食物

雖然陳艾琳不特別節食，但是 一定會選擇原型食物，畢竟加工食物不只熱量高、含鈉量高、油脂也偏高，澱粉也以未精製澱粉為主，像是地瓜、芋頭、南瓜、糙米、玉米等都是不錯的選擇。

3.一週運動2-3次

想要有效瘦身，最好的方式就是飲食搭配運動，建議一週運動2-3次，更可以融合有氧和重訓，維持體能的彈性與平衡。

關鍵字：

陳艾琳, 瘦身, 菜單, 營養師

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