曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

▲郭台銘（左）為曾馨瑩慶生，獻上鮮花寵妻。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨是鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）愛妻曾馨瑩48歲生日與小女兒QQ的8歲生日，郭董特別準備的花海布置的包廂為老婆與前世情人慶生，幸福洋溢。好人緣的曾馨瑩除了家宴，也已連續多日與賈永婕、孫芸芸、陶晶瑩等明星、名媛好友聚餐慶生，聚會所戴的腕錶行頭洩露豪門身家，全是上百萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、AP（Audemars Piguet，愛彼錶）名錶。

▲曾馨瑩參加賈永婕、孫芸芸約的慶生餐敘，佩戴PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，目前已不在官網之列，當時定價1,725,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩選錶以中性運動風錶款為主，她與賈永婕、孫芸芸餐敘時，即使穿著女人味十足的金屬鍊帶洋裝，也配上PP運動錶代表作Nautilus玫瑰金錶，靈感源自舷窗結構的圓潤八角形錶圈，搭配飾以水平橫紋浮雕圖案的面盤，讓人一眼就認出。

▲另一場慶生餐敘中，曾馨瑩佩戴AP皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪50周年紀念款腕錶，未稅價165,400瑞士法郎（約台幣5,460,000元）。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

不僅收藏三針日期功能錶款，曾馨瑩在另一場友人為她慶生的聚會上，則戴上複雜功能錶款--AP皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪50周年紀念錶，未稅價165,400瑞士法郎（約台幣5,460,000元），37毫米的尺寸完美符合女性的需求，配上嶄新的紫紅色「Petite Tapisserie」小型格紋面盤，流露摩登氣息。她不僅珍藏名錶，也是各大精品貴客，生日收到來自香奈兒（CHANEL）、LV（Louis Vuitton，路易威登）、珠寶品牌GRAFF、CINDY CHAO等獻上的花禮祝福。

▲曾馨瑩過生日，包括香奈兒、LV、GRAFF等各大精品品牌都送上花禮祝福。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

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