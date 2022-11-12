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凱蒂佩芮性渾圓美胸大解放　巧搭珍珠頸鍊秀衝突美

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▲▼ 凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

▲凱蒂佩芮身穿Marques'Almeida性感丹寧裝，搭配MIKIMOTO珍珠鑽石頸鍊出席CMA美國鄉村音樂協會頒獎典禮。（圖／翻攝katyperry IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）熱愛挑戰大膽造型，日前出席田納西州納什維爾舉行的CMA美國鄉村音樂協會獎盛會，一樣沒讓粉絲失望，身穿萄牙籍、扎根於倫敦的雙人設計師Marta Marques與Paulo Almeida於2011年創立的品牌Marques'Almeida深V剪裁的性感丹寧裝，搭配向來予人優雅印象的MIKIMOTO珍珠鑽石頸鍊，營造衝突美感，果然成功吸睛。

▲▼ 凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

 

▲MIKIMOTO Jardin Mystérieux祕密花園頂級珠寶系列花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊。（圖／MIKIMOTO提供）

38歲凱蒂佩芮與老公奧蘭多布魯（Orlando Bloom）育有1女，升格當媽後她辣度不減，穿上Marques'Almeida深V剪裁並在褲頭裝飾超大蝴蝶結的丹寧裝亮相，大方露出渾圓美胸，火辣指數破表，而為創造反差感，她戴上MIKIMOTO Jardin Mystérieux祕密花園頂級珠寶系列的花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊，既展露窈窕身材，也不失參加典禮的隆重感。

▲▼ 凱蒂佩芮 。（圖／翻攝IG）

▲凱蒂佩芮與Twila True推出聯名首飾，蘑菇造型設計相當可愛。（圖／翻攝katyperry IG）

凱蒂佩芮私下難擋童趣設計的魅力，她為紀念今年最後一場「PLAY拉斯維加斯駐場演出」，與Twila True 合作推出PLAY主題首飾系列，將她演唱會中的場景如蘑菇、蝸牛、木馬等元素全轉化為可愛的項鍊、耳環等配件，她親自示範疊戴多款作品展現童心。

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關鍵字：

凱蒂佩芮, Katy Perry, MIKIMOTO

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