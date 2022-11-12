江詩丹頓百萬兔年錶曝光　精雕與琺瑯大師聯手超限量

▲江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac兔年鉑金錶結合金雕與琺瑯彩繪工藝，未定價。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）以剪紙藝術為靈感設計的Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇系列，為即將來臨的兔年創作鉑金與18K粉紅金材質各限量9只的兔年錶，雕刻大師和琺瑯大師再度聯手，於東方風格的花卉圖騰面盤上，呈現精雕的立體兔子，姿態栩栩如生。

▲江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac 18K粉紅金兔年錶，限量12只，3,590,000元。



江詩丹頓兔年錶的金質面盤上，先以手工雕刻出枝葉圖案，並採用半嵌入式設計，將深淺不同的浮雕圖案組合在一起，營造出層次感，讓雕刻出的植物仿彿懸浮於面盤之上，再由琺瑯大師反覆上釉與燒製，達到鉑金款完美的藍色與18K粉紅金錶的棕色琺瑯面盤，中央則裝飾手工精雕的兔圖案；兩款限量錶均搭載2460 G4機芯，特色是無指針設計，透過4個窗顯示滑動式小時與分鐘、跳字式的星期和日期，將舞台全留給了當年主角生肖。

IWC兔年錶也曝光，選擇以恰好也是兔年的1939年首枚葡萄牙腕錶為藍本設計，創作酒紅色面盤與鍍金指針的喜氣錶款，驚喜藏在錶背，顯露兔子造型的鍍金自動上鍊機芯，錶背環上還有「2023 YEAR OF THE RABBIT」鐫刻字樣，全球限量500只，隨錶附黑色與酒紅色漸變色兩條小牛皮錶帶供替換。

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40兔年特別版腕錶，限量500只，263,000元。（圖／IWC提供）

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