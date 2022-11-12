泰迪熊珠寶穿美人魚裝好夢幻　貓熊推珍珠雪球Q爆

▲Qeelin Bo Bo Gang項鍊芭蕾舞款（前排左起）147,500元，嘻哈款127,500元，美人魚143,000元，滑雪款（後排左起）119,500元，盪鞦韆造型未定價。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin由中文「寶」諧音創作的Bo Bo系列，以貓熊與泰迪熊為主角的超萌設計享有高知名度，特別是結合不同的主題創作靈動姿態，充滿童趣，新作Bo Bo Gang項鍊身穿滑雪裝、嘻哈造型或夢幻美人魚裝亮相，再度勾起佩戴者的童心，且是全新的小尺寸，更顯秀氣可愛。

▲Qeelin讓6件Bo Bo Gang珠寶合體，推出限量18套的飛機造型套裝組合，815,500元。

新款Bo Bo Gang項鍊分別以動感造型登場，款式包括踩著滑雪板的貓熊、比出愛與和平手勢的嘻哈風貓熊、手拉氣球或坐在鞦韆上的貓熊，以及分別穿美人魚或芭蕾舞裙的泰迪熊墜子，Qeelin特別集結6件作品推出飛機造型包裝的限量18套禮盒；此外，化身仙子的Bo Bo Fairy也是焦點新作，鑲有500顆鑽石及粉紅藍寶石顯得華美，令人驚喜式配有鑲鑽玫瑰金蝴蝶翅膀與珍珠母貝雕刻的天使翅膀，兩對翅膀可自由轉換改變造型。

▲Qeelin Fairy Bo Bo仙子造型吊墜，兩款翅膀可自由轉換。

貓熊的可愛身影，也出現在MIKIMOTO年度頂級珠寶Wild and Wonderful系列，此系列靈感源自五大洲的野生動物，巧妙結合珍珠演繹動物千姿百態，當中歐亞大陸主題推出2件貓熊作品，一款是鑲嵌美鑽與瑪瑙的貓熊寶寶雙手扶著白南洋珠造型戒指，另一件胸針則描繪一對在雪地裡玩耍的貓熊寶寶，白南洋珠彷彿是雪球任牠們玩耍，襯上鑲祖母綠、碧璽、石榴石、尖晶石等不同色調的枝葉，相當生動。

▲MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列貓熊寶寶造型胸針（左），熊貓寶寶造型鉑金戒指。（圖／MIKIMOTO提供）

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