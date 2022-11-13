「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味

▲「魔獸」霍華德出席加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者李薇／台北報導

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）登台，吸引許多球迷熱情接機，12日下午也正式宣布加盟桃園永豐雲豹，即將在球場上展現禁區威力；之前他受時尚雜誌採訪時，就曾經透露私底下必備的單品跟「少女習慣」，不僅超級愛香、用香，更是連挑香都很厲害，反轉魅力無限。

＃Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄，200ml、售價15280元

霍華德表示，他很注重身體的味道，希望能在走開的時候留下香味，即使是在打球狀態下，一樣要保持香噴噴，通常上場前會在左右手手腕、胸前各噴一下，導致常常會有球員或是裁判問他：「你擦什麼，聞起來很棒」，關鍵就是香水。

▲Baccarat Rouge 540 水晶之燄香水。（圖／maisonfranciskurkdjian IG）

而他開始香香的起源，就是從Maison Francis Kurkdjian的「Baccarat Rouge 540 水晶之燄」開始，這一瓶厲害的關鍵，不僅僅是限量販售，調香師Francis Kurkdjian更是香氛的靈魂，一直以來都被譽為是「天才」的他創作出來的香水幾乎紅遍世界，其中，最具代表作的經典就是Jean Paul Gaultier的「Le Male」，是他在25歲時的作品，後來於2009年創立自己的品牌Maison Francis Kurkdjian。

▲「天才調香師」Francis Kurkdjian（右）。（圖／maisonfranciskurkdjian IG）



這一支水晶之燄更是在2014年Francis Kurkdjian為法國百年奢華品牌巴卡拉水晶（Baccarat）創作的單品，運用埃及茉莉花、摩洛哥古法提煉的苦杏仁精油展現出火焰的燃燒溫潤，更特別加入礦質精華，聞起來的味道充滿木質氣息，細膩又沉穩，完全不容易撞香。

＃Aroma Paradise Money On Street Scented Shea butter乳油木果油，售價約466元

霍華德坦言，他最剛開始踏進店內是被香味吸引，因為聞起來實在太棒了，所以買了這一款「Money On Street」香味的乳油木果油。它是一款類似多功能乳霜的單品，只要肌膚乾燥就可以塗抹，達到保濕滋潤，重點是價格不貴，一罐才美金14.99元（約台幣466元），也因為霍華德買了、覺得好用，後來推薦給其他球員，意外成為整隊的「乳液擔當」。

＃Bath and Body Works 3燭芯蠟燭，售價約824元（售價26.5美金）

▲草莓磅蛋糕的香氛蠟燭。（圖／bathandbodyworks IG）



霍華德說，他家裡永遠都會點上香氛蠟燭，不管是小的款式、90公分的巨型蠟燭還是深缸型的單品都會用，連去客場、球員休息室都會自己帶著蠟燭，其中，最喜歡的味道就是「草莓磅蛋糕」，每當自己練習完，極飢餓、卻又不能吃東西的時候，這就是唯一可以偷渡的「欺騙餐」。