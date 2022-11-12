fb ig video ETtoday search mobile

「魔獸」灰色街頭風套裝洩時尚品味！　超帥同款來自這品牌

>

記者王則絲／台北報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（12日）出席T1桃園雲豹記者會，他以一身休閒街頭風格打扮現身會場，身上的灰色帽T與運動短褲潮味十足，品牌同款《ET FASHION》已替粉絲們搜尋到了，「魔獸同款」來自洛杉磯的品牌VALAS LOS ANGELES，上頭香菇圖案特別可愛。

▲▼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）

霍華德加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹，從抵達台灣的那刻，全台颳起一陣「魔獸旋風」，球賽門票更是一開賣便被搶購一空，在台灣擁有眾多粉絲的霍華德，連身上的穿著打扮都要成為焦點了。

▲VALAS LOS ANGELES。（圖／翻攝自IG）

▲霍華德身上的運動風套裝來自VALAS LOS ANGELES。（圖／翻攝自IG）

今回出席記者會活動，霍華德以休閒造型為主，以成套的灰色帽T和運動短褲就出場，搭配上他經常佩戴的水晶項鍊，簡單有型。而他身上的服裝，其實是來自洛杉磯潮流精品品牌VALAS LOS ANGELES，帽T上繡有彩色香菇圖案，以及品牌招牌的笑臉標誌與草寫LOGO，在帥氣潮流之間加入一點可愛氛圍，也呼應霍華德有些俏皮的個性。

▲howard 。（圖／翻攝自官網）

▲霍華德於機場石背的背包。（圖／翻攝自fuel）

先前霍華德現身機場時，身上所背的後背包也很搶眼，為SPRAYGROUND與藝術大師巴斯奇亞（Basquiat）的聯名款式，兩旁的小天使翅膀讓人想不注意都難，在整身運動風的穿著中，搭配上一個可愛亮點，顯現霍華德的時尚品味。

關鍵字：

魔獸, Dwight Howard, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「懶癌末期」3大星座！Top 1一切隨緣，只想癱在家輕鬆過生活

網揭「懶癌末期」3大星座！Top 1一切隨緣，只想癱在家輕鬆過生活

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

拒絕對方別說「不好意思」　用另一句話回覆，反而對你好感還＋1 「魔獸」灰色街頭風套裝洩時尚品味！　超帥同款來自這品牌 Jennie、Jisoo接力換上「Lisa瀏海」！「演唱會限定」造型可愛翻 具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」 韓網熱議「很會選作品」的演員　孔曉振每部都經典、南宮珉擁演技變色龍 超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」 成功甩肉3kg！營養師曝「陳艾琳婚前瘦身菜單」，變身最美新娘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面