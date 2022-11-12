「魔獸」灰色街頭風套裝洩時尚品味！　超帥同款來自這品牌

記者王則絲／台北報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（12日）出席T1桃園雲豹記者會，他以一身休閒街頭風格打扮現身會場，身上的灰色帽T與運動短褲潮味十足，品牌同款《ET FASHION》已替粉絲們搜尋到了，「魔獸同款」來自洛杉磯的品牌VALAS LOS ANGELES，上頭香菇圖案特別可愛。

▲「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）



霍華德加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹，從抵達台灣的那刻，全台颳起一陣「魔獸旋風」，球賽門票更是一開賣便被搶購一空，在台灣擁有眾多粉絲的霍華德，連身上的穿著打扮都要成為焦點了。

▲霍華德身上的運動風套裝來自VALAS LOS ANGELES。（圖／翻攝自IG）



今回出席記者會活動，霍華德以休閒造型為主，以成套的灰色帽T和運動短褲就出場，搭配上他經常佩戴的水晶項鍊，簡單有型。而他身上的服裝，其實是來自洛杉磯潮流精品品牌VALAS LOS ANGELES，帽T上繡有彩色香菇圖案，以及品牌招牌的笑臉標誌與草寫LOGO，在帥氣潮流之間加入一點可愛氛圍，也呼應霍華德有些俏皮的個性。

▲霍華德於機場石背的背包。（圖／翻攝自fuel）



先前霍華德現身機場時，身上所背的後背包也很搶眼，為SPRAYGROUND與藝術大師巴斯奇亞（Basquiat）的聯名款式，兩旁的小天使翅膀讓人想不注意都難，在整身運動風的穿著中，搭配上一個可愛亮點，顯現霍華德的時尚品味。