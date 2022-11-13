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LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

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▲BLACKPINK,LISA,la prairie,LA MER,Omorovicza,品木宣言,Tata Harper,保養,精華,眼霜,美容油。（圖／lalalalisa_m IG）

記者李薇／台北報導　圖／lalalalisa_m IG

南韓女團BLACKPINK近期正忙著世界巡迴演唱會，各地忙碌的成員們不僅要適應當地的氣候環境，時差也是很大的考驗，LISA最近就在IG曬出自己的化妝包，為了讓自己維持在完美狀態，萬元保養品通通用上，讓粉絲都羨慕直喊：「想買同款」！

▲BLACKPINK,LISA,la prairie,LA MER,Omorovicza,品木宣言,Tata Harper,保養,精華,眼霜,美容油。（圖／lalalalisa_m IG）

【LISA化妝包單品】

＃la prairie 黃鑽魚子緊俏拉提精華，50ml、售價24450元

la prairie最引以為傲的「魚子保養」黃鑽魚子緊俏拉提精華，是品牌旗下最熱賣的明星單品，運用瑞士頂尖科技研發出魚子精萃複方，只要一點點用量就可以達到緊緻拉提的效果，立刻實現澎潤飽滿的肌膚狀態，每一滴都精緻純粹。

＃LA MER 修護精華油，15ml、售價5400元

向來走在時尚尖端的LISA，在保養依舊也是容易接受新想法，尤其是近年很紅的美容油，已經被她列為演唱會必備的保養日常之一；這瓶出自LA MER的修護精華油，跟單方美容油不同，類似精華的質地，使用起來更加輕盈、好吸收，一下就可以立刻為肌膚達到滋潤修護，維持良好狀態。

▲BLACKPINK,LISA,la prairie,LA MER,Omorovicza,品木宣言,Tata Harper,保養,精華,眼霜,美容油。（圖／lalalalisa_m IG）

＃Omorovicza 賦活眼霜，15ml、售價約3154元

來自匈牙利皇室的Omorovicza以溫泉護膚作為品牌核心概念，透過天然礦物成分的能量，讓肌膚擁有奢華療癒的感受，同時達到舒緩潤澤的效果，而這支賦活眼霜目前在台灣尚未販售，但品牌已經由10／10 HOPE引進櫃位，在世界各地五星級飯店的SPA服務中，也經常選用此品牌的保養，可見相當厲害。

＃品木宣言 青春無敵靈芝光潤機能水，200ml、售價1500元

被譽為是「靈芝水」的青春無敵靈芝光潤機能水，是LISA穩定膚質的愛將，裡面擁有10倍珍稀靈芝成分，搭配白樺茸及複方蘑菇萃取，特別適合長時間旅行、各地區奔波的人使用，可以讓肌膚在空間轉換的過程中，不易出現適應不良的問題，常保透嫩彈潤。

▲BLACKPINK,LISA,la prairie,LA MER,Omorovicza,品木宣言,Tata Harper,保養,精華,眼霜,美容油。（圖／lalalalisa_m IG）

＃Tata Harper Resurfacing Serum

來自美國的頂級品牌Tata Harper擅長運用天然成分，製作出有機又有效的保養品，在2010年於佛蒙特州創立，起源是因為創辦人Tata的繼父深受癌症所苦，在尋求治療的過程中，發現生活中竟充斥著許多有毒、有害成分，因此體悟到「健康才是人生最高品質的奢侈」，所以創立了「Tata Harper」這個品牌，以不添加人工色素、香精、合成化學物質、毒素、基因改造生物等等，運用100%純淨天然的成分，製作出對人體有益的保養品。

關鍵字：

BLACKPINK, LISA, la prairie, LA MER, Omorovicza, 品木宣言, Tata Harper, 保養, 精華, 眼霜, 美容油

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