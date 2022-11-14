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助減肥還能放鬆情緒！營養師曝喝茶6大好處　加碼冷泡茶秘訣

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▲▼ 能幫助減肥！營養師曝喝茶6大好處 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享喝茶，不僅健康還能幫助減肥、放鬆心情。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

台灣人愛喝茶，從紅茶、綠茶、烏龍到鐵觀音各有愛好者，但茶除了好喝，你知道茶還有很多益處嗎？知名營養師高敏敏分享喝茶的6大好處，像是能促進脂肪燃燒、幫助減肥，還能放鬆緊繃情緒等，她更近一步分享不同茶類冷泡茶的時間和秘訣，愛喝茶的人快來學！

▲▼ 能幫助減肥！營養師曝喝茶6大好處 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏表示，茶類除了好喝之外，重點是無加糖的茶，幾乎無熱量，泡一壺茶涼涼的喝，療癒放鬆、營養又健康，尤其是茶還有以下6大好處。

＃茶胺酸

茶胺酸可幫助放鬆緊繃情緒，適度飲用可以提升睡眠品質，但建議不要喝過量或是在睡眠喝，以免增加失眠情形。

＃茶鹼

茶鹼能促進脂肪燃燒、抗肥胖，也具有抗氧化作用，還有利尿、消水腫、降血壓、降血糖等優點。

＃EGCG

對減重有幫助。

▲▼ 能幫助減肥！營養師曝喝茶6大好處 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃茶色素

紅茶、烏龍茶等兒茶素會慢慢轉變成茶色素，能幫助抗發炎、抗癌、護肝等作用。

＃兒茶素
 抗氧化之外，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收、減緩血糖上升速度。

＃提高專注力

茶胺酸、兒茶素、咖啡因皆能提升注意力和工作效率。

▲▼ 能幫助減肥！營養師曝喝茶6大好處 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏也分享泡冷泡茶的秘訣，每種茶適合泡的時間都不同，像是紅茶、紅烏龍建議可泡10小時，高山烏龍泡8小時，鐵觀音、凍頂烏龍、文山包種泡6小時，綠茶4小時。

除了泡的時間外，還有不少泡茶細節也可以多注意。
1.茶水比例1：50。
2.以攝氏4度水冷泡。
3.水選ph值6～6.5。
4.水的硬度選低於120mg/L。

▲▼ 能幫助減肥！營養師曝喝茶6大好處 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但最後高敏敏也提醒，以上提到的茶類益處指的是茶本身，不是高含糖的茶製品。雖然含糖飲料偶一為之，療癒一下可以，但平時還是建議以無糖茶為主，或是與親朋好友共享，才不會讓身體橫向發展。

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關鍵字：

, 茶類, 喝茶, 好處, 益處, 減肥, 瘦身, 抗氧化, 營養師, 高敏敏

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