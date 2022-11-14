星巴克11／14「快閃一天」買一送一　限時9小時買到賺到

記者蔡惠如／綜合報導

11月即將邁入中下旬，星巴克在今天推出快閃買一送一優惠，只要在特定時段進店消費，即可享有買一送一，限時9個小時快揪同事好友一起衝了啦！伯朗咖啡館今天也是會員分享日，任選兩個品項低價者直接免費了，快來搶優惠解決一下Monday Blue吧。

▲星巴克買一送一今天9小時快閃。（圖／pixabay）

星巴克11／14限時一天推出「週一就要看見你好友分享」，點名就是要星迷們來店了，從上午11點到晚上8點，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。請注意優惠不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡，每人每次至多買二送二。

此外不適用車道服務、管制區門市，以及草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、西大、五甲、淡海門市。

伯朗咖啡館則在11月續推卡友獨享飲品買一送一，針對11月份的每週一11／14、11／21、11／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。