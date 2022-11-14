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凱特王妃與碧翠絲公主連環撞衫　洩露兩人包色購物習慣

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）前天與威爾斯親王威廉出席國殤紀念日晚會，她穿Self-Portrait套裝搭配已故女王伊莉莎白二世傳承的珍珠項鍊與耳環。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室成員昨參加緬懷在第一次、第二次世界大戰與其他戰事不幸喪生軍民的國殤紀念日活動，凱特王妃身穿英國設計師品牌Catherine Walker軍風黑大衣，並別上3朵紅色罌粟花胸針出席，被視為向她的曾祖母3位在戰事中喪生兄弟致意；而前一晚她與威爾斯親王威廉一同出席在皇家亞伯特音樂廳舉辦的紀念晚會，則穿著黑色Self-Portrait套裝搭配已故女王伊莉莎白二世的珍珠首飾，被眼尖的粉絲發現與碧翠絲公主又撞衫了。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像/美聯社）

▲9月威爾斯親王領著女王伊莉莎白二世孫輩，為祖母守夜，碧翠絲公主（第二排左一）與凱特王妃撞同款Self-Portrait套裝。（圖／美聯社）

馬來西亞設計師Han Chong 2013年於倫敦創立的Self-Portrait，以優雅女人味設計著稱，凱特王妃與威爾斯親王威廉的堂妹碧翠絲公主便是忠實的擁護者，9月英國女王伊莉莎白二世駕崩，碧翠絲公主曾穿黑色西裝外套拼接蕾絲裙為女王守夜，前天凱特王妃出席國殤紀念晚會，撞了同款黑裝，有趣的兩人不是第一次撞衫，上一回還撞了與此次黑裝一模一樣設計的白色套裝，洩露兩人喜歡就包色的購物習慣。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲昨凱特王妃出席國殤紀念日活動，穿Catherine Walker軍風黑大衣搭Bentley & Skinner鑽石胸針、黛安娜王妃的珍珠鑽石耳環。（圖／路透社）

而昨日凱特王妃參與國殤日活動，則換上英國設計師品牌Catherine Walker軍風黑大衣，別上3朵緬懷在戰事中喪生軍民的紅色罌粟花，以及一款首度亮相、裝飾藝術風格的Bentley & Skinner鑽石胸針，亮眼的鑽石珍珠耳環則傳承自已故婆婆黛安娜王妃。

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關鍵字：

凱特王妃, 碧翠絲公主

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