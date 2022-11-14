「性感歌姬」杜娃黎波蜜桃臀全看光！全身透視裙靠「派大星」遮重點

記者王則絲／台北報導

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）日前結束於澳洲墨爾本的演出後，盛裝出席派對、與好朋友們狂歡，看起來相當盡興，不過重點在於杜娃黎波這回又以突破尺度的裝扮現身，只見她身上的粉色裙裝幾乎「全身透視」，僅有胸前的「派大星」遮住重點部位，轉身蜜桃臀也全看光，火辣曲線超銷魂。

▲杜娃黎波的派對造型性感程度一點不輸舞台服裝。（圖／翻攝自IG@dualipa）

杜娃黎波大膽、性感的穿衣風格，加上穠纖合度的姣好曲線，總能為粉絲們帶來驚艷的造型。杜娃黎波近日於澳洲舉行演唱會，舞台上多套性感服裝包括藍色的緊身挖空連體衣、紅色的挖臀水鑽裝⋯⋯既閃耀又火辣，令演出效果更精彩，不過下了舞台，杜娃黎波的派對造型性感指數也不遑多讓。

派對上，杜娃黎波穿著一身GCDS 2023春夏系列的粉紅色網狀鉤織裙裝，整件都是洞洞鏤空的面料，讓她幾乎「全身透視」、曲線畢露，轉身蜜桃臀全看光，胸前則是用兩片星星形狀的「派大星」刺繡稍作遮擋，讓造型瞬間變得富有童趣，展露完美體態超銷魂；在乎造型完整度的她，甚至連指甲都有特別搭配，且加入同質料的袖套，不只加強造型感、也同時營造出Y2K風格。

▲杜娃黎波的派對造型性感程度一點不輸舞台服裝。（圖／翻攝自IG@dualipa）



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