泰勒絲穿超辣網狀裙「下衣逼近失蹤」！　放送養眼長腿稱霸紅毯

記者鮑璿安／外電報導

2022年MTV歐洲音樂大獎於13日舉行，全場最大亮點就屬天后泰勒絲（Taylor Swift）一口氣拿下4大獎，她當天造型更是不輸人，選擇了設計師David Koma操刀的「網狀吊帶裙」，營造出下衣失蹤的辣度，露出一雙筆直美腿來勢洶洶。

▲泰勒絲以新銳設計師品牌David Koma網狀禮服稱霸紅毯 。（圖／路透）



泰勒絲以新銳設計師品牌David Koma網狀禮服稱霸紅毯，前衛且火辣的細肩帶元素遊走美胸線條，緊接著在鏤空裙身中間拼接寶石，是相當新穎的設計，對身材要求也很高。如同下半身透視般營造逆天氣場，幾乎將長腿曲線全放送，泰勒絲每走一步都閃出耀眼光澤。此外，不難看出她捨棄了招牌的大紅唇妝容，反而以裸唇襯托這身造型，將亮點放在下身，也成功達到吸睛效果。

▲泰勒絲第二套David Koma禮服也獲得好評。（圖／路透）

而她當晚一口氣抱回了最佳年度音樂錄影帶獎（Best Video）、最佳歌手獎（Best Artist）、最佳流行獎（Best Pop）、最佳長篇音樂錄影帶獎（Best Longform）大獎，在頒獎典禮時換上了第二套David Koma禮服登台，以閃片元素勾勒修身翻領裙裝，帶來潮流與奢華的碰撞，同樣讓人耳目一新。

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