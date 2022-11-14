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總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂

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▲▼6個習慣有害身心健康。（圖／Unsplash）

▲學習善待自己很重要。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

生活中紛紛擾擾，對於任何事情都要正面思考有點難，但是我們可以改掉一些有害身心壞習慣，停止自己在負面迴圈中，只要每天一點點細微的改變，讓你變成更好的自己。

#總是拿自己和別人比

其實每個人都會想和他人相比，但是好的比較能幫助你進步，但是太過於頻繁比較會讓自己心理素質變低，容易產生忌妒、不滿，倒不如把專注放回自己身上，精進自己會比盲目比較來得健康。

▲▼6個習慣有害身心健康。（圖／Unsplash）

#喜歡往壞處想

現代人生活步調緊湊，且總被大量訊息充斥生活，只要打開手機就是讓人不安的訊息或是報導，當我們越關注這些負面訊息時，就會更沉溺其中，容易把事情都往壞處想，有時候可以試著不看不聽，拿回看待事物的主動權。

#不懂得拒絕別人

有時候因為「不好意思」，總是很難拒絕別人的要求，但就是因為這樣，讓人身心俱疲，其實拒絕別人不一定等於破壞關係，反而更能樹立邊界感，不讓別人踩過界是一種學問。

▲▼6個習慣有害身心健康。（圖／Unsplash）

#喜歡責怪他人

大家都討厭犯錯，但是責怪別人總比承擔錯誤容易，但總是責怪別人，容易影響身心健康，當靜下心來也逃不過自己的內心，當犯錯時，試著坦承也不是壞事，減低心理負擔也是一種快樂。

#停留在不好的關係中

當感覺不對、被控制，甚至心裡不舒服的時候，你可能正處在一段有毒關係中，這時必須學習跳脫出來，最好的方式就是保持距離，慢慢減少相處的可能性。

▲▼6個習慣有害身心健康。（圖／Unsplash）

#不尋求幫助

當心情不好，或是怎樣都想不通的時候，試著尋求他人幫助，找人幫忙不是示弱，而是一種成熟的態度，聽聽他人想法，用不同的角度思考對身心有益。

關鍵字：

健康, 心理, 正面, 習慣

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