fb ig video ETtoday search mobile

Bottega Veneta雲朵包、涼鞋長毛超可愛！　冬季限定「剪羊毛」系列一次看

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

每到冬季都少不了一些柔軟的毛毛單品療癒人心，近來Bottega Veneta就為旗下熱門Jodie、Pouch包款以及鞋履都加上了剪羊毛元素，不僅保留經典設計，還更有溫暖觸感，《ET FASHION》也同場加映更多毛絨單品，保證可愛到不行！

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲Pouch 剪羊毛金屬裝飾手拿包 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

Bottega Veneta 在2019年誕生的Pouch雲朵包，到了新任創意總監Matthieu Blazy手中，混融剪羊毛材質及金屬創新裝飾，顯得更加不同了，如此強烈的碰撞效果，在手中輕輕一捧別具時尚感。而Jodie扭結包也悄悄進化，使最為標誌性的扭結設計，成為「剪羊毛」點亮整體，濃郁的深巧克力色打造出低調魅力；而蜂蜜黃的色澤，就如冬季暖陽般帶來活力。

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲MINI JODIE 蜂蜜黃羊皮剪羊毛手提包 ；MINI JODIE 深巧克力色剪羊毛手提包 。（圖／品牌提供）

別忘記鞋履部分，則有亮色剪羊毛涼鞋，分別以橘色、紫色、白色豐富腳尖搭配，踩上立刻保暖，同時還具有俏皮感，是驅走寒意的最佳選擇。

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲剪羊毛涼鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

同場加映

THOM BROWNE動物手袋

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲THOM BROWNE秋冬剪羊毛Hector手提包 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

在THOM BROWNE俏皮的動物王國中，最受矚目的莫過於設計師愛犬Hector，每季都為臘腸狗手袋打造出新花樣，當然也少不了剪羊毛元素，柔軟質感包裹著可愛輪廓，加上提把就變身成為手袋。

羊毛鞋履品牌UGG

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲羊毛單品 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

▲UGG Classic Slipper 女士毛拖鞋；UGG Ascot 男士毛便鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

秋冬時節不少人都踩上了羊毛鞋履品牌UGG單品，本季推出 Classic Slipper 女士毛拖鞋，一踩即走的簡便穿脫設計，再搭配駝色豐富季節感；另也有Ascot 男士毛便鞋，正裝休閒都能應對，保暖又可愛。

關鍵字：

Bottega Veneta, Jodie, Pouch, 剪羊毛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／14「快閃一天」買一送一　限時9小時買到賺到

星巴克11／14「快閃一天」買一送一　限時9小時買到賺到

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

5種說話壞習慣　會讓大家默默討厭你

吃早餐很重要！做對5件事「提高基礎代謝」　讓減肥更有效 網揭「懶癌末期」3大星座！Top 1一切隨緣，只想癱在家輕鬆過生活 《芳心蕩漾》秦嵐凍齡保養靠5招！不用毛巾擦臉、喝1飲品維持好氣色 Jennie、Jisoo接力換上「Lisa瀏海」！「演唱會限定」造型可愛翻 助減肥還能放鬆情緒！營養師曝喝茶6大好處　加碼冷泡茶秘訣 具俊曄想送Burberry包寵妻　小S造型獲姐夫認可「女兒不重要」 狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面