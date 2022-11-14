Bottega Veneta雲朵包、涼鞋長毛超可愛！　冬季限定「剪羊毛」系列一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

每到冬季都少不了一些柔軟的毛毛單品療癒人心，近來Bottega Veneta就為旗下熱門Jodie、Pouch包款以及鞋履都加上了剪羊毛元素，不僅保留經典設計，還更有溫暖觸感，《ET FASHION》也同場加映更多毛絨單品，保證可愛到不行！

▲Pouch 剪羊毛金屬裝飾手拿包 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

Bottega Veneta 在2019年誕生的Pouch雲朵包，到了新任創意總監Matthieu Blazy手中，混融剪羊毛材質及金屬創新裝飾，顯得更加不同了，如此強烈的碰撞效果，在手中輕輕一捧別具時尚感。而Jodie扭結包也悄悄進化，使最為標誌性的扭結設計，成為「剪羊毛」點亮整體，濃郁的深巧克力色打造出低調魅力；而蜂蜜黃的色澤，就如冬季暖陽般帶來活力。





▲MINI JODIE 蜂蜜黃羊皮剪羊毛手提包 ；MINI JODIE 深巧克力色剪羊毛手提包 。（圖／品牌提供）

別忘記鞋履部分，則有亮色剪羊毛涼鞋，分別以橘色、紫色、白色豐富腳尖搭配，踩上立刻保暖，同時還具有俏皮感，是驅走寒意的最佳選擇。

▲剪羊毛涼鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）



同場加映

THOM BROWNE動物手袋

▲THOM BROWNE秋冬剪羊毛Hector手提包 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

在THOM BROWNE俏皮的動物王國中，最受矚目的莫過於設計師愛犬Hector，每季都為臘腸狗手袋打造出新花樣，當然也少不了剪羊毛元素，柔軟質感包裹著可愛輪廓，加上提把就變身成為手袋。

羊毛鞋履品牌UGG





▲UGG Classic Slipper 女士毛拖鞋；UGG Ascot 男士毛便鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自品牌官網）

秋冬時節不少人都踩上了羊毛鞋履品牌UGG單品，本季推出 Classic Slipper 女士毛拖鞋，一踩即走的簡便穿脫設計，再搭配駝色豐富季節感；另也有Ascot 男士毛便鞋，正裝休閒都能應對，保暖又可愛。