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台中三井Lalaport部分品牌曝光　全台首家「日本LOPIA超市」有望進駐

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▲▼台中三井LaLaport。（圖／台灣三井不動產提供）

▲台中三井LaLaport力拚年底前開幕。（圖／台灣三井不動產提供）

記者蔡惠如／綜合報導　

後疫情時代實體賣場開始動起來，最受矚目之一的就是三井不動產集團在台灣首間Lalaport，即將在年底於台中市登場，據悉目前正在加緊趕工中，採階段性開幕方式，希望能在年底前（約12月中）試營運，而目前網路也曝光部分品牌，包括日本以肉品為特色、深獲在地主婦喜愛的的LOPIA超市台灣首店也在列。

三井Lalaport台中在今年7月進行上樑儀式，預告開幕日不遠，而官方預定的最新日程表也預計在2022年開幕，目前2022年僅剩下一個半月，其台中Lalaport E棟黃白橘配色的外牆已幾乎完成，C棟綠色元素外牆與室內仍在持續裝修，由於年底將至，現在正在趕工狀態，裝修業者透露真的是在「狂趕」的程度。

▲▼ 台中東區lalaport上樑 。（圖／記者陳筱惠攝）

Lalaport台中分為C棟與E棟，C棟以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計的元素，而E棟設計則與台中市民生活日常所倚賴的建國市場紅磚外牆相互輝映，採低樓層設計減少上下移動的不便，賣場內規劃約有270家店舖。

▲▼三井台中港lalaport。（圖／三井提供）

三井表示，其店舖包含國際流行性品牌、生活消費性商品品牌、超市、大型娛樂設施之外，C棟與E棟也都規劃了美食街，預計引進初次來台展店以及在地知名的餐飲品牌進駐，除了滿足消費者日常生活之所需，更能盡情享受獨一無二的時間消費型新生活，建構讓消費者體驗在此悠閒渡過一整天的空間內容。

▲▼三井台中港lalaport。（圖／三井提供）

因為開幕在即，許多品牌與店家也陸續公開徵人公告，目前網路上也整理出已曝光、將進駐的部分店家，包括餐飲包括日本壽司店美登利、鶴橋風月、蔦日子TSUTABI 手搖飲、Lady M、屯京拉麵、太陽番茄拉麵與日本名古屋咖啡店咖樂迪。

其中獲得日本主婦喜愛的在地超市LOPIA（ロピア），也將進駐Lalaport台中開設全台首店，以肉類商品為特色的LOPIA，在去年在日本的營業額達到2400多億元（折合台幣約500億元），是相當受到當地民眾歡迎的大型連鎖超市，在日前曝光的徵才需求中，預計在台灣首店內提供肉品、鮮魚、蔬果、熟食、綜合食品等類別。

▲LOPIA。（圖／翻攝品牌日本官網）

▲LOPIA曾被日本網站票選為當地主婦最愛超市第4名。（圖／翻攝LOPIA日本官網）

另外的話題店則是母嬰著名品牌阿卡將，也將進入Lalaport開設台中首店，目前阿卡將僅在台北東區、新北樹林開設實體店舖，消息一出也讓許多媽媽相當興奮，其他品牌包括台隆手創館全台最大旗艦店、無印良品MUJI、ABC-MART、日本ADASTRIA集團、J.LINDEBERG、集雅社等。

據悉Lalaport台中會分批進行開幕，首波約20間店家希望可在耶誕節前對外見客，後續開幕時辰約莫在明年1至2月期間。由於Lalaport台中是三井旗下「全客層賣場」的首間台灣店鋪，品牌業者透露會有大量的日本品牌進駐，這也是三井的通路優勢，「幾乎台灣已有的日本品牌都可以在那邊找得到」，或許台中民眾們後續可以期待一下DON DON DONKI（唐吉訶德）。

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關鍵字：

lalaport, 台中, 三井, LOPIA

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