日本麥當勞推草莓OREO、蝴蝶餅焦糖口味冰炫風　搶先過聖誕！

記者王則絲／綜合報導

萬聖節過後，下一個大節日就是大家最愛的聖誕節，雖然現在才11月中旬，但聖誕節氣息已經明顯越來越濃厚。近日日本麥當勞便宣布將率先帶大家體驗聖誕節，推出期間限定口味的「蝴蝶餅焦糖冰炫風」以及「草莓OREO冰炫風」，更誇下海口說是「麥當勞冰炫風史上最高水準的作品」，如果期間有到日本遊玩的朋友們，必定要嚐鮮！

▲日本麥當勞推出聖誕限定口味冰炫風。（圖／翻攝自官網，以下同）



各國的麥當勞不時會推出各種限定口味產品或是聯名套餐、玩具，每每都讓台灣的民眾垂涎三尺，好在最近出國旅遊終於更方便了，不論有什麼想吃的美食，把握機會安排一趟旅行吧！

日本麥當勞宣布將在11月16日起推出「蝴蝶餅焦糖」和「草莓OREO」兩種聖誕限定口味冰炫風，並十分應景的使用綠色與紅色不同的包裝，超適合拍美照打卡。

▲「蝴蝶餅焦糖冰炫風」。



▲「草莓OREO冰炫風」。



「蝴蝶餅焦糖冰炫風」呈現的是完美的奶黃焦糖色澤，蝴蝶餅爽脆的口感與冰淇淋絕配，加入鹽味焦糖製造豐富層次，喜歡鹹甜口味的人肯定會喜歡；「草莓OREO冰炫風」可以吃到果肉草莓醬，其中以巧克力餅乾中和過甜的口味，酸甜味道搭上巧克力脆片，光用想的就令人食指大動。