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梵克雅寶幸運草珠寶展好看又好拍　可愛動物LINE貼圖同步首發

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▲梵克雅寶於台北101購物中心4樓舉辦Alhambra展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

提及法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），誕生於1968年的Alhambra系列四葉幸運草圖騰，是多數人腦海第一個浮現的符碼，為讓大眾更貼近經典之作，即起至26日在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻Alhambra展覽，規劃充滿童話風格的動物圖案展間，襯托當代與古董珠寶，每一處都好看又好拍，讓人沉浸在浪漫氣氛之中。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Alhambra展以童話風格動物為布景，洋溢浪漫氛圍。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲模特兒展示梵克雅寶優雅的Alhambra系列珠寶。

Alhambra系列推出逾半世紀以來，梵克雅寶運用白色和灰色珍珠母貝、縞瑪瑙、紅玉髓、孔雀石、虎眼石、鑽石，甚至是蛇紋木（bois d'amourette）創作四葉幸運草圖案珠寶，由裝飾鹿圖案展間可欣賞這些天然材料，再走向夜幕低垂天鵝流連忘返的湖畔，映入眼簾為當代之作，包括最新璣鏤放射刻紋的白K金長項鍊、手鍊、吊墜、戒指與耳環；對應之處則為小狐狸追逐的雪地造景，展出首度在台曝光的70年代古董珠寶。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶展出1976年鑲嵌20枚珊瑚幸運草圖騰墜飾Alhambra長項鍊。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Alhambra系列新作為璣鏤雕花20枚幸運草圖騰Vintage Alhambra長鍊（左）725,000元，Vintage Alhambra 5枚四葉幸運草手鍊181,000元。

梵克雅寶Alhambra展場至中則設有許願樹，參觀者可寫下心願小卡並掛於樹上；品牌同步在台發表全球首發的8款LINE貼圖，以此次展場出現的貓咪、天鵝、小鳥與狐狸等動物為主角，展現充滿冬日氛圍的「Miss you」、「Love you」、「Waiting for you」、「Good Luck」等字樣貼圖，款款都是實用標語且模樣可愛。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra璣鏤雕花耳環（左）174,000元，Vintage Alhambra 戒指120,000元。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Magic Alhambra 18K金鑲孔雀石指間戒（左）229,000元，Sweet Alhambra玫瑰金腕錶870,000元。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶在台推出全球首發的LINE貼圖。

精品的LINE貼圖著實討喜，卡地亞（Cartier）台灣LINE官方帳號至11月30前，也第一次推出期間限定的限定動態主題貼圖，8款以Cartier門僮為主角的貼圖，結合台北101旗艦店特有元素與佳節氛圍，分別有門僮常用的語氣「HELLO」、「THANK YOU」、「SURPRISE」向摯友們打招呼，以及迎接聖誕佳節與新年來臨的祝福話語如「MERRY CHRISTMAS」、「HAPPY NEW YEAR」、「LOVE」，讓親友間能藉由特製貼圖傳遞溫暖的祝福。加入卡地亞Cartier台灣LINE官方帳號，即可免費擁有期間限定動態貼圖。下載完整貼圖：https://line.me/S/sticker/27398

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞台灣LINE官方帳號首次推出期間限定8款動態主題貼圖。（圖／卡地亞提供）

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞經典門僮造型鑰匙圈、小盤等生活精品相當吸睛。

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