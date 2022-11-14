極簡質感muraco台灣開賣　戶外露營讓你時刻有型

▲日本muraco露營單品在台上市。（圖／各品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

如果你想好好露個營，不被花花綠綠的裝備干擾，那多少會聽過這個日本品牌muraco，它的極簡質感早在先前就養出一票粉絲，強調沒有多餘的設計，卻又兼顧使用上的機能性，絕對不是花拳繡腿，面臨安靜山林，也能刻刻有型。



muraco特色在於以黑、白、灰為主色調，搭配極簡風格線條設計，乘載著以最少的材料並追求最好的功能性，從一家歷史悠久的小型金屬加工廠出發，以0.01mm誤差即會影響產品的嚴謹工匠態度製作，揚名於專業戶外露營用品界。

▲muraco經典帳篷 ZIZ BLACK（左）、SPARK TARP天幕（右）。

隨著疫情解封，讓許多人對於戶外燃起高度興趣，選物店INVINCIBLE旗下DEPOT引進日本極簡露營品牌muraco露營系列，也引發品牌愛好者的關注之心，muraco系列產品在11／20前於INVINCIBLE SP做展售，包含品牌經典GUSTAV與 ZIZ大型帳篷、NORM中型帳篷，以及HEXA ULTRA與SPARK TARP天幕，與部分露營周邊配件，如AFRICAN TRIPOD腳架、STAR TORCH焚火台、SATELLITE FIRE BASE焚火架等專業露營玩家們關注的暢銷產品都有現身。

▲日本 muraco GRILL TABLET 烤盤，售價1,980元（左）；RICE COOKER 炊飯便當售價1,200元。

此外，該展售會也同步展出INVINCIBLE與Helinox聯名系列，Helinox以輕量便攜的特點受到玩家青睞，該系列以「沒有雲的天空是沒有花的草地、無帆的大海」為延伸發想，簡約卻極具軍事風格的配色，支架均採用品牌獨家材料「DAC 鋁合金」，輕量之餘又不失堅固耐用。

全系列包含Helinox最受歡迎的 TACTICAL CHAIR 輕量戰術椅、戰術行軍床、輕量戰術桌、外掛儲物盒與杯架配件。

IKEA近期也針對喜愛秋冬露營的消費者，推出推薦8款秋日餐廚好物，讓你從居家下廚到外出攜帶都能輕鬆完成，自然感材質與棕紅色澤更添秋日氛圍，也為生活點綴更多儀式感，包括FINMAT單柄鍋附蓋、FRAMTUNG便當袋及自然感材質托盤、餐墊等，讓秋季喜歡野餐、露營的民眾，盡情享受怡人午後。

▲FÖRSKAFFA雙層保溫便當盒，售價549元；FULLSPÄCKAD托盤，售價729元。

▲GARNITYREN附蓋碗 5件組，售價299元。