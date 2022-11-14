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啟動G-SHOCK背光跳出瑪利歐　8 bit像素風格錶好復古

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▲▼ G-SHOCK,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK超級瑪利歐兄弟設計錶款DW-5600SMB-4，4,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

任天堂旗下風靡全球的《超級瑪利歐兄弟》，與CASIO的G-SHOCK都是日本文化指標之作，兩者近日聯手推出「超級瑪利歐兄弟」設計錶款DW-5600SMB-4，整體設計採復古的8 bit像素風格，以瑪利歐經典的紅色錶殼與錶圈搭配象徵遊戲世界舞台的藍色面盤，金色裝飾則讓人聯想到遊戲中的金幣，庫巴龜殼圖案則出現在面盤底部吸睛。

▲▼ G-SHOCK,TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK超級瑪利歐兄弟錶款DW-5600SMB-4，開啟手錶背光燈時會顯現出經典的瑪利歐跳躍圖樣。

G-SHOCK經常在開啟腕錶背光燈時展現特殊圖案，讓佩戴者驚喜不已，此次超級瑪利歐兄弟錶款DW-5600SMB-4也不例外，啟動背光燈時會浮現招牌的瑪利歐跳躍圖案，聯外包裝盒也精心設計，印有遊戲開機畫面圖案與瑪利歐標誌性的台詞「Here We Go」。此錶款配備G-SHOCK標準功能，包括多功能鬧鈴、計時碼錶、60分鐘倒數計時等，同樣具耐衝擊構造與防水200米。

▲▼ G-SHOCK,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer X Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量腕錶，陀飛輪錶（右）841,300元，計時腕錶141,300元。（圖／TAG Heuer提供）

瑞士名錶TAG Heuer今年也再度與任天堂合作，推出Mario Kart 瑪利歐賽車聯名限量計時腕錶與陀飛輪錶，讓活力十足的超級瑪利歐（Super Mario）開著賽車登上限量3000只計時碼錶的小秒盤，也在限量250只陀飛輪錶的陀飛輪裝置上與刺刺龜殼、砲彈刺客上演追逐秀不停轉動，細究面盤與錶帶有更多呼應瑪利歐的元素，讓佩戴者再三玩味。

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關鍵字：

瑪利歐, G-SHOCK, TAG Heuer

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