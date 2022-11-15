走訪神秘的「裡冷林道」再回旅館做SPA　冬天住虹夕諾雅谷關太過癮

文、圖／Ean

自從2019年底在嵐山初次體驗過星野的虹夕諾雅 京都後，就很期待透過日本星野之眼所能探見的台灣魅力，我知道那非易事，因接下來的每一步，可說都是無例可循。虹夕諾雅 谷關2019年6月開幕，初期都是提供免費的體驗活動，隨著站穩腳步也逐漸上軌道，他們陸續推出了幾個精心設計的付費魅力活動，有從原住民文化發展的泰雅織彩及口簧琴，還有打造專屬的生態瓶。

將近3年半後，虹夕諾雅 谷關終於走出去！他們推出籌備多時、第一個館外付費的「奢華健行」冬季限定活動，Ean榮幸能在活動正式登場前，成為首位受邀的搶先體驗者，換上輕裝在健行管家導覽下走入神秘的裡冷林道，不光大口森呼吸，還閒坐林間享受一場最是奢華的專業茶席，健行結束，再安排旅人透過SPA舒緩疲勞得到徹底放鬆。

▲健行裡冷林道能一觀層疊秀美的谷關群山。

▲林道茶感體驗，將會改寫你對奢華的定義。

▲冬日暖身SPA是健行後的最好犒賞。

魅力特點一：驅車尋幽探訪神秘的裡冷林道

8：30在擁有登山背景知識的健行管家帶領下，我們驅車約半小時來到幾年前才對外開放，全長52公里、海拔高度在1000-1500公尺之間的裡冷林道。管家做完入山儀式後，開始帶我做熱身伸展操，接著就是來趟自然芬多精的洗禮，因屬山地保留區，人為干擾少也保留了相對原始的豐富生態，我拿著相機走走拍拍很舒服，讓我最感驚喜的是沿途好多好大的蜘蛛網，顯見當地的自然程度。

▲搭乘專車，準備從飯店前往裡冷林道。

▲出發前先跟著專業管家進行暖身。

▲裡冷林道幾年前才對大眾開放，還保持著相當的原始自然。

▲這趟健行讓我愛上拍攝蜘蛛，特別加上Canon EOS R3的眼球控制自動對焦功能，即便是開大光圈都能輕鬆對焦捕捉。

沿途，做了很多功課的健行管家會介紹這條林道的植物知識與山林歷史，準備周到、背包裡還備有望遠鏡與放大鏡，這滿山寶要讓旅客看得更加清楚。

▲垂掛的毛毛蟲也是難得的拍攝題材。

▲林間冷月，走在山裡空氣格外清新。

▲聽著健行管家的沿途介紹，發現滿山都是寶。

魅力特點二：林道茶感體驗，千金難買的美好

健行一小時多，經過一個轉角突然瞥見右前方大樹下竟有茶席在那悠然以待，那是本次活動最奢華的所在。有別於之前館內茶席是由懂茶的飯店管家侍茶，本次規格更高，是特別聘請到獲選為陸羽泡茶師、中華花藝研究基金會教授並且擁有行政院茶葉感官品評中級證書的董紜綺擔任茶席主人。

我很好奇與期待在這樣的優美環境究竟會挑選哪款好茶？答案揭曉，是茶湯圓潤醇厚、很適合冬日品飲的梨山紅茶，隨著茶湯越泡越甘甜，茶師示意要我拉開茶桌抽屜，裏頭竟暗藏一盤茶點，選用台中在地的一鹹一甜，鹹點為紅豆沙搭配麻糬及肉鬆，甜食則是以山林為靈感所製作的芝麻口味森林餅乾，從茶到茶點，在在都是考量季節的嚴選。

▲一個轉角，林間茶席正等待著。

▲梨山紅茶搭配在地鹹甜茶點。

▲能在優美的台灣山林享受一場專業的美感茶席，至樂！

▲面對如此講究的露天茶席，只有感動與感謝。

這場茶席對我來說最奢華之處，莫過於是能在健行一個多小時之後，在林間享受一場很具質感的專業茶席。從脫鞋入席所坐的藤椅，到講究的實木茶桌，上頭自然不造作的花藝旁還有香正點著，所使用的相關茶具，每件都是藝術品，覺得質感很好於是詢問，那些是來自旅日台灣藝術家王怡方的作品，興味對了又再多問，創作者竟是我同間國小的小學妹，相差多屆自然是未曾謀面，但巧合與緣分確實讓人由衷感謝這一期一會的茶席背後，是來自多少人事物的共力，方能成就我在樹蔭底下暢快的一笑一飲。

▲使用茶具無不精巧美好。

▲如花綻放的香座。

▲樹隙晨光茶湯飄香。

魅力特點三：冬日暖身SPA享獨家水療

運動後最舒服的當數能接著泡個熱水澡與按摩，這回冬季限定活動就結合兩者到方案中。一日一組的旅客在健行後，能獨家體驗在芳療室旁的專屬水療池中泡澡，40度的適當水溫能加速身體血液循環並放鬆肌肉，有助稍後按摩能獲得最佳效果。

▲泡澡會加入水之庭園種植的新鮮花草束，希望透過香氣能讓旅人更為放鬆。

▲如山澗水瀑的淋浴體驗。

▲虹夕諾雅 谷關SPA的休憩空間，藉由明暗設計讓心沉靜。

芳療室以日本茶室為設計靈感，本次療程則是融合日式與中式的按摩手法，著重按摩背部與肌肉較緊繃疲勞的部位，實在太舒服與放鬆，我的秒睡足以證明一切。

▲結合日式與中式的按摩手法，非常舒服。

▲能獨享景觀的芳療室休息空間。

▲SPA結束後能在此選擇茶飲稍作休息。

作為虹夕諾雅 谷關第一個收費的館外魅力活動，樂見於他們把臺灣茶作為重要元素放入其中，成為最大亮點，管家們的用心規劃加上日本總部的嚴格把關，「奢華健行」冬季限定活動無疑再創台灣飯店體驗行程的新高度，也讓人看到臺灣茶文化走向精緻的更多可能性，這一步，確實不易。

▲經過多次場勘考量茶席時刻的光線與遮蔭，還有路程及景觀，最後才選定林道茶感體驗的設置地點。

▲早晨的虹夕諾雅 谷關，陽光正美。

/ Info. /

虹夕諾雅 谷關「奢華健行」冬季限定活動

■預約期間：2022年11月1日~2023年2月28日，限定每周一至周四

*除外日：2022年12月28日~2023年1月5日、2023年1月20 日~2023年1月26日

■預約費用：30,500元／2 位（含稅，不包含以下費用：服務費、住宿費）

■預約費用包含內容：林道健行（一次）、林道茶感體驗（一次）、冬日暖身 SPA（一次）

■預約：一日限定一組（2 位），官方網站訂房預約（於入住前14日的中午12:00截止預約）

■預約對象：僅限入住飯店的客人