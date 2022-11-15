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營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪，讓減重事半功倍

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▲▼營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪 。（圖／Unsplash）

▲喝對茶讓減重事半功倍。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你是飲料控嗎？常喝飲料傷身又易胖，不如喝茶吧！營養師朱瑞君分享，許多茶都能幫助控制體重，也就是能降低身體「變胖」的能力，盤點6款能減少體內脂肪的茶， 現在就把它們加入每天的飲料清單吧！

#綠茶

營養師朱瑞君表示，綠茶能增降低飢餓感，快速剷除脂肪組織，促進新陳代謝，幫助淘汰脂肪細胞中的脂肪，她強調尤其是腹部脂肪。

▲▼營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪 。（圖／Unsplash）

#烏龍茶

烏龍茶對人體也好處多多，也是日式餐廳中必備的選項之一，它能幫助燃燒脂肪，進一步加快代謝，喜歡吃飯的朋友最適合烏龍茶，經研究指出，確實能減少脂肪吸收。

#普洱茶

說到去油解膩，很多人都會聯想到普洱茶，它的發酵程度較高，有人更是愛它獨特香氣，營養師進一步說明，普洱茶能夠顯著降低三酸甘油脂與腹部脂肪，對於減重很有助益。

▲▼營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪 。（圖／Unsplash）

#白茶

白茶是一種天然乾燥的茶類，進一步加快脂肪分解，同時防止脂肪形成，使多餘脂肪被釋放，進一步轉換成能量。

#南非（國寶）茶

南非國寶茶又稱博士茶，是一款沒有咖啡因的茶類，研究指出能幫助抑制脂肪細胞形成，對腹部健康特別有益。

▲▼營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪 。（圖／Unsplash）

#薄荷茶

清爽的薄荷茶有助於降低食慾，對於消化系統非常好，能進一步預防肥胖，除此之外可預防癌症、抗氧化、抗菌，對於預防動脈硬化、高血壓、降低膽固醇都有幫助，營養師提醒薄荷茶不可攝取過量，產後婦女也較不適合飲用。
 

關鍵字：

, 減重, 體脂肪, 營養師

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