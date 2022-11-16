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別讓落髮找上門！3大洗頭誤區90%的人都做錯：沒起泡、水太熱是關鍵

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文／C編

洗髮是每個女孩天天都要做的清潔功課，但因為太過稀鬆平常，很多人都會忽略好好洗頭的重要性，導致頭皮屑、乾癢或是出油頻繁，甚至嚴重更會出現落髮的狀況，絕對不能小覷，以下就盤點3大常見的洗頭誤區，一定要注意細節，才能維持頭皮、髮絲的健康。

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1.泡泡洗頭

幾乎90%的人擠了洗髮精就會直接往頭上抹，但其實這樣的方式並不正確，應該先用起泡網或是起泡器，將洗髮精打出綿密的泡沫之後，再塗抹上髮絲，透過溫和綿密的泡泡帶走頭皮上的油垢與髒污，才能達到最有效的清潔。

2.只做一次清潔

直到現在還是有很多人洗頭只會搓一次，這樣很容易讓油脂、髒污不斷在頭髮上面停留，沒有辦法達到很好的清潔效果，建議洗頭的時候，可以先用一次泡泡快速搓揉帶過，再進行二次清潔，讓髮絲更加乾淨清爽。

3.水溫過高

尤其是現在天氣逐漸變冷，水溫也會不自覺調高，但過熱的水溫不僅會傷害頭皮，帶來刺激，更是會帶走頭皮過多的油脂，把保護層也都洗掉，導致過於乾燥、缺水的狀況，建議應該使用微溫的水，把髒污充分清潔即可。

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