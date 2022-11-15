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ONE BOY超重磅找「朴敏英」當代言人　網崇拜：深不見底的行銷預算

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記者王則絲／台北報導

台灣品牌ONE BOY近日公布新代言人，竟是超重磅找來了韓國一線女星「朴敏英」！宣傳影片中，朴敏英用中文說道：「大家好，我是2022年成為ONE BOY冬季外套代言人的韓國演員朴敏英，能夠和這麼好的品牌合作很高興，請大家多多支持，謝謝。」並預告很快會來和大家見面，暗示即將來台灣，讓粉絲們紛紛讚嘆：「ONE BOY太猛了」、「深不見底的行銷預算！」

ONE BOY近年來以大咖明星的代言加持打響知名度，包括賈靜雯、修杰楷、林心如、炎亞綸、張鈞甯、田馥甄、郭雪芙⋯⋯都在代言人清單當中，且不論是電視廣告，還是街上的巨大看板、網路上，總能處處看見ONE BOY的蹤影，由此可見品牌有多重視行銷宣傳。

▲朴敏英 。（圖／翻攝自ONE BOY）

▲朴敏英 。（圖／翻攝自ONE BOY）

▲ONE BOY宣布由朴敏英擔任最新代言人。（圖／ONE BOY）

然而，現在尋找代言人人選甚至把觸角伸向了國外，ONE BOY最新代言人出爐，竟是韓國女神「朴敏英」！朴敏英擁有許多知名的戲劇作品，包括《金秘書為何那樣》、《她的私生活》、《氣象廳的人們》⋯⋯等戲劇，在台灣亦非常有人氣，此消息一出，網友與粉絲們都驚呆，紛紛崇拜回應：「代言人越來越厲害了」、「深不見底的行銷預算！」、「真是大手筆。」、「這真的是重磅代言欸！到底砸多少重本！」、「太扯了啦！。」

關鍵字：

ONE BOY, 朴敏英

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